Драма на Световното в Токио! Сензационен шампион на 10 000 м, 0,03 сек. решиха маратона, а Якоб отпадна безславно на 1500 м

Световното първенство по лека атлетика в Токио поднесе поредица от сензации в бяганията на средни и дълги разстояния. Мегазвездата Якоб Ингебригтсен отпадна безславно още в сериите на 1500 метра, след като не успя да намери ритъм в бягането си след дългото отсъствие заради контузия. Титлата на 10 000 метра пък изненадващо отиде при европеец - Джими Гресие, който надбяга Йомиф Кеджелча в последните метри. А титлата на маратон бе решена от едва 0,03 сек. - по-малко от разликата между първия и втория в спринта на 100 метра.

Якоб Ингебригтсен отпадна още в сериите на 1500 метра

Якоб Ингебригтсен опита да обърка сметките на 1500 метра, заявявайки се в последния момент за дисциплината, в която доминира в последните години. Липсата на достатъчно тренировки в последните месеци обаче се оказа пагубна за неговото представяне още в сериите, след като той тръгна бавно, едва застигна групата, а накрая не успя да направи финален кик и бе разминат от останалите състезатели. Така той ще се фокусира само върху другата си дисциплина на шампионата - 5000 метра.

Двамата най-бързи на 1500 метра през 2025-а също отпаднаха

Интересното е, че още двама от големите фаворити на 1500 метра не успяха да прескочат сериите. Фануел Коеч, световният рекордьор на 1500 метра при юношите до 20 години, падна при вличането в последна обиколка и не успя да се върне в битката за място на полуфиналите. Той е с второто най-добро време на 1500 метра през сезона. А водачът в ранглистата за сезона - Азедин Хабз, също отпадна сензационно. След като избухна с 3:27 минути на Диамантената лига в Париж, сега Хабз пропусна възможността да се бори за медал на Световното.

Джими Гресие шокира фаворитите и спечели титлата на 10 000 метра

С лекота обаче се класира скритият фаворит Нийлс Ларос, който се наслаждава на невероятна форма през този сезон - с няколко поредни победи на големи състезания. Полуфиналите са в понеделник вечер - 15 септември (стартови списъци), докато големият финал е в сряда. И докато всички са в очакване да видят битката за световната титла на 1500 метра, то вече бяха разпределени медалите в други две от дисциплините в бяганията на разстояния. А голямата изненада дойде на 10 000 метра мъже, където Джими Гресие стана световен шампион.

Невероятната форма на Гресие

Гресие даде индикации, че е готов за световен медал още в края на миналия месец, когато постигна първата си победа в Диамантената лига, налагайки се на 3000 метра срещу двама от най-класните атлети - Грант Фишър и Андреас Алмгрен. Европейският рекордьор на 5 км шосе имаше късмет на финала на 10 000 метра, че бягането протече изключително бавно, което му позволи да изиграе правилно картите си. Гресие, който е пословичен с финалния си кик, успя да атакува в последните 100 метра и да размине няколко състезатели, за да грабне победата.

Втори и трети се наредиха Кеджелча и европейският рекордьор на 5000 метра Алмгрен, чиято история също е интересна. При жените също се стигна до медал за европейски атлет, след като италианката Надя Батоклети се пребори за среброто, и то след опит да атакува и световната титла, но нейната атака бе неутрализирана от най-добрата състезателка в момента - Беатрис Чебет. Гудаф Цегай финишира трета.

Маратонът се реши с по-малка разлика от спринта на 100 метра

Най-драматичната битка бе в маратона при мъжете, където победата бе извоювана с едва 0,03 секунди разлика. За сравнение: спринтът на 100 метра бе решен от 0,05 сек. Световен шампион на маратон стана Алфонс Симбу с време 2:09:48 часа, носейки първа световна титла на родината си Танзания. Той изпревари в последния момент Аманал Петрос от Германия, а бронзът бе за Илиас Алуани от Италия, който финишира на 5 секунди след тях.

И тук, подобно на бягането на 10 000 метра, се видя, че европейците могат да се конкурират с африканците и да печелят медали. При жените обаче топ 3 на маратон бе окупиран от две африканки и една южноамериканка. Перес Джепчирчир от Кения спечели световната титла с 2:24:43 - с две секунди пред Тигист Асефа от Етиопия. Джулия Патернен от Уругвай спечели бронзовия медал.

