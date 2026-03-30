Войната в Украйна:

Ансамбълът на България грабна бронз на Световната купа по художествена гимнастика в София

30 март 2026, 0:54 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Ансамбълът на България грабна бронз на Световната купа по художествена гимнастика в София

Ансамбълът на България спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в в София. София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, които вчера поведоха в класирането след изпълненията с пет топки, днес допуснаха сериозна грешка в композицията си с три обръча и с два чифта бухалки и бяха оценени с 25.650 точки (12.900 трудност, 6.950 артистичност, 6.100 изпълнение, 0.30 наказание).

Бронз за България

Те изхвърлиха един от обръчите извън терена и взеха резервен уред. Така възпитаничките на Весела Димитрова събраха сбор от 53.600 точки (27.950 на пет топки и 25.650 на три обръча/два чифта бухалки) и заеха третата позиция в подреждането. Българките се класират и за двата финала с първа по сила оценка на топки и четвърта на обръчи и бухалки.

Световна купа по художествена гимнастика София 2026 Ансамбли - група В - съчетание с три обръча и 2 чифта бухалки

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, March 29, 2026

Шампион в многобоя стана отборът на Русия, който участва с неутрален статут, с 54.250 точки (26.750 топки и 27.500 обръчи/бухалки), а на второ място е Германия с 54.050 (27.050 и 27.000). Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на четвърта позиция с 53.150 (26.600 и 26.550), а световният първенец Япония е шести с 48.600 (24.300 и 24.300).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя при жените. Световната купа в София завършва утре с финалите на отделните уреди при жените и при ансамблите, които започват в 12:30 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Български ансамбъл по художествена гимнастика
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес