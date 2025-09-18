Двойни стандарти в българската борба! Европейски шампион алармира за пореден скандал

Европейският шампион по борба за юноши до 23 години Георги Иванов алармира за пореден проблем в българската борба. Той излезе с публикация в социалните мрежи, в която обясни, че от родната федерация прилагат двойни стандарти. Както е известно, в момента се провежда Световното първенство в Загреб, Хърватия. България е без някои от най-добрите си състезатели заради конфликт между тях и централата.

Пореден скандал в борбата

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков и европейският първенец Кирил Милов не участват на планетарния шампионат, тъй като отказаха да се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор и предпочетоха да се подготвят при бившия селекционер Сослан Фарниев. Това не се хареса на Българската федерация по борба, оглавявана от Станка Златева, която заяви, че състезатели, които не тренират със Стоян Добрев, няма да бъдат включени в националния отбор и няма да участват на световни и европейски.

"Чувствам се чужденец в родината си"

Сега обаче Иванов, който е бил на всеки лагер и състезание, обясни как един от конкурентите му за място в националния отбор не е на централизирана подготовка, но въпреки това участва в Загреб. Ето какво написа Георги Иванов, който вече се "чувства чужденец в родината си": "Пиша това във връзка с поредното разочарование в нашия спорт – борбата. Говоря открито и честно пред всички както тук в социалните мрежи така и на четири очи! Вече се чувствам чужденец в родината си. Аз съм човек, който не иска нищо даром – не искам нищо, което не съм заслужил или изкарал с труд.

Цяла година участвам на всяко състезание и лагер, почти не се прибирам при семейството си и се готвя заедно с всички момчета от националния отбор. Моят противник, който живее и тренира в Русия, е идвал само на един шампионат в България и 5 дни на лагер с нас. Не идва централизираната подготовка и прави каквото си иска – и въпреки това решиха да борят него световното.

Всеки ден говорят за правилата: който не участва в централизираната подготовка и не се бори на определени състезания за определение на състава, няма право да участва на световни и европейски първенства. Това явно не е за всеки, е двоен стандарт. Въпреки множеството разочарования продължавам да гоня мечтите си. Благодаря на всеки който ме подкрепя!!!!"

ОЩЕ: Заместникът на Айк Мнацаканян в националния отбор отпадна безславно от Световното в Загреб