БФЛА досущ като БОК: Световната атлетика признава един шеф, българската - друг

Новоизбраното ръководство на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) информира, че Георги Павлов официално е вписан като председател на организацията от Световната атлетика (World Athletics). Павлов бе избран при изключително дискусионно Общо събрание, съпроводено от множество скандали, а сега от БФЛА смятат, че той е бил легитимиран от световния орган на леката атлетика. Интересното е, че досегашният председател Иван Колев остава вписан като такъв, тъй като съдът спря вписването на новото ръководство.

Световната атлетика вписа Георги Павлов като председател на БФЛА

От БФЛА пишат, че името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на Световната атлетика, което "потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство". Самият Георги Павлов коментира следното: "Това признаване от страна на World Athletics гарантира активното участие на федерацията в международните спортни процеси и инициативи под егидата на Световната атлетика."

Търговският регистър спря вписването на новото ръководство на БФЛА, старото настоява за нови избори

"Сега ще имаме възможност да реализираме последователни политики и програми за развитие на леката атлетика в България, като същевременно се гарантира, че няма да съществуват пречки пред реализацията на нашите атлети на международно ниво", допълва още Павлов, който бе избран с подкрепата на дългогодишния президент Добромир Карамаринов, който понастоящем е начело на Европейската атлетика.

БФЛА - по примера на БОК

Ситуацията наподобява тази в Българския олимпийски комитет, където Весела Лечева спечели изборите и бе призната за председател от Международния олимпийски комитет, но същевременно Стефка Костадинова остава вписана като председател в Търговския регистър и на практика тя трябва да управлява според българското законодателство - поне до излизането на съдебно решение. Това бе поредният съдебен казус в българския спорт в последните години, който показа, че се създава опасен прецедент да се обжалва и бави приемането на всяко едно решение на Общо събрание занапред.

Само преди дни бе входирано искане на поне 1/3 от клубовете за провеждането на ново Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика, като предстои да стане ясно дали ще бъдат проведени нови избори. От опозицията настояват, че миналото Общо събрание е било опорочено, а доскорошният председател Иван Колев предложи Тереза Маринова, Ивет Лалова и Мирела Демирева да застанат начело на федерацията. Самата Ивет Лалова даде конкретни предложения за бъдещето на българската лека атлетика.