БФШ 2022 с позиция до спортния министър и призив да не се толерира "алчността и беззаконието" на БСФШ

Председателят на Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) Васил Антонов излезе с позиция, изпратена до министъра на младежта и спорта Иван Пешев по повод последните събития в българския шахмат. Както е известно, в последните месеци се водеха преговори за обединение в шахмата между БФШ 2022 и Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), като за целта бе подписан и меморандум за сътрудничество. От БСФШ обаче отказаха обединението, а сега последва и позицията на БФШ 2022.

БФШ 2022 със становище до министър Иван Пешев

Според Васил Антонов, от БСФШ нарушават "не само самостоятелност на националната шахматна спортна федерация, но и суверенитета на България и нейните органи". Той допълва, че от БСФШ нямат желание да спазват подписания меморандум за сътрудничество, като изтъкна и няколко действия на БСФШ от последните седмици, потвърждаващи това. Ето какво се казва в становището на Васил Антонов от БФШ 2022, изпратено до министъра на спорта Иван Пешев:

"Уважаеми господин Министър,

Във връзка със събитията в шахмата през последните два месеца и изпратеното вчера до Министерството на младежта и спорта писмо от Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), считаме, че е настъпил момента и сме длъжни да изразим ясно и публично нашата позиция.

На първо място, искаме да изразим нашата пълна подкрепа към Вас, лицензионната комисия и останалата част от администрация Ви по отношение на издадената Заповед № РД-10-7/30.09.2025 г., с която на БФШ 2022 беше издаден Спортен лиценз № 114/30.09.2025 г. за извършване на спортна дейност за вида спорт „шахмат“.

Както действията на лицензионната комисия към Министерството на младежта и спорта, така и издадената от Вас заповед напълно кореспондират на Решение № 8640 от 05.09.2025 г. по адм. дело № 320/2025 г. на Петчленен състав - II колегия, на Върховния административен съд. От мотивите на постановеното решение ясно се вижда, че единствената, установена от съда нередовност по отношение на издадената Заповед № РД-09-895/03.11.2022 г. представлява неизследваното твърдение на кандидата за лиценз „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХ“ за членство международната организация Balkan Chess Federation (BALC). Всички останали твърдения за нарушения на материалния и процесуалния закон от страна на всички останали жалбоподатели (кандидати за лиценз) са отхвърлени мотивирано от съдебния състав като неоснователни. Както в мотивите на съдебното решение, така и диспозитива на същото, ясно е посочено, че административната преписка се връща обратно на административния орган (министъра на младежта и спорта) за ново произнасяне при спазване на конкретно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона - т.е., за обсъждане на твърденията и доказателствата за наличието на международно членство на кандидата за лиценз „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХ“.

Вярваме във върховенството на закона, спазването и прилагането му от страна на съдилищата и административните органи. Лицензионната комисия към Министерството на младежта е изпълнила точно указанията на съда, като подробно, точно и ясно е изследвала международно членство на кандидата за лиценз „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХ“. Резултатът е подробно мотивирана Заповед № РД-10-7/30.09.2025 г., стъпваща на обсъдени доказателства и обективна преценка за пригодност на кандидатите, съобразена с указанията на съда.

От наша страна продължаваме усилията ни за обединение на българския шахмат, но само на основата на закона и в интерес на българските шахматни състезатели и деятели.

На второ място, вероятно сте наясно с последната публично разменена кореспонденция между БФШ 2022 и „БЪЛГАРСКА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ“ (БСФШ) през последната седмица, породена от поредните подривни действия на БСФШ, кулминацията на които е и въпросното писмо на ФИДЕ, с което грубо се нарушава не само самостоятелност на националната шахматна спортна федерация, но и суверенитета на България и нейните органи.

Прекалено дълго спазвахме добрия тон и игнорирахме безочливи и безпринципни писания по наш адрес и този на Министерството на младежта и спорта - единствено с цел да бъде запазен мира, да бъдат гарантирани интересите на шахматните клубове и състезатели и да дадем възможност за завършване на така търсеното обединение, с което да се сложи край на продължаващата близо 10 години „война“ в шахмата.

Окончателно стана ясно за всички, че е налице очевидна липса на желание от страна на БСФШ за придържане към подписания на 9 април тази година Меморандум и за обединение, напротив – налице е регрес към положението от 2023/2024 г., когато имаше открита и изключително агресивна кампания спрямо БФШ 2022. Кампания, организирана от порочно създадена едва през октомври 2023 г. БСФШ и подклаждана от ФИДЕ въз основа на лични „отношения“. Действията на БСФШ след 5 септември тази година са не по-различни от тези през 2023/2024 г. и по-важното, не кореспондират на декларираните от представителя на БСФШ г-н Милен Василев на срещата в Министерството на младежта и спорта намерения за сътрудничество, обща работа и взаимно уважение – среща, на която присъствахте лично и Вие г-н Министър. Не кореспондират и на самия текст на подписания Меморандум.

Очевидно стана, че единствената цел на БСФШ е посредством притежателя на националния лиценз БФШ 2022 да се домогнат до финансиране от държавата и Столична община. От наша страна съдействахме активно за получаването през тази година на поредно финансиране в размер на 150 000 лева за БСФШ от бюджета на Столична община, тъй като вярвахме в добросъвестните намерения на нашите тогава партньори и декларирахме партньорските отношения пред Столичния общински съвет. Вероятно това финансиране, както и предходното от 2024 г. ще остане също така безотчетно, доколкото БСФШ не е обект на надзор или регулации, за разлика от БФШ 2022.

Накратко ще споменем какви всъщност действия предприе БСФШ след 5 септември тази година, за да може всички заинтересовани лица да формират мнението си на база факти, а не на тенденциозни писания в социалните медии:

(а) Пълно прекъсване на всякакви контакти с БФШ 2022 и преустановяване на работата в посока обединение, макар разписаният Меморандум ясно да предвиждаше хипотеза на отнет лиценз и съвместна работа след това за обединени до 6 месеца.

(б) След пораждане на съмнение за наличието на неистински документ, послужил за постановяване на решението на Върховния административен съд, и декларираната от нас позиция, че ще сезираме компетентните органи за това, вместо да получим подкрепа от нашите „партньори“, БСФШ излезе с нападателна и скандализираща позиция, реферираща към събития от края на 2023 г. и де факто казваща, че БФШ 2022 няма право да търси правата си, доколкото това не служи на интересите на БСФШ.

(в) Тенденциозно беше въведена допълнителна такса за отчитане на международен рейтинг – допълнителни 2 лева/човек/турнир, дължима към БСФШ за отчитане на рейтинг, дори когато такава не се дължи към ФИДЕ. Всичко това, без да се обсъди с нас, без реална причина и влизащо в сила за предходен период.

(г) Лица от БСФШ започнаха да влизат в комуникация със спортни клубове и състезатели, за да ги подтикват да се ангажират с членство/подкрепа на БСФШ в нова лицензионна процедура – чрез методи на заплашване с неучастия международни турнири. Тази информация ни беше предоставена от самите спортни клубове, които бяха озадачени от случващото се.

(д) Поредна скандализираща публикация в общественото пространство веднага след издаването на нов спортен лиценз на БФШ-2022, която единствено демонстрира нежелание за съвместна работа и целенасоченост към самосиндикални действия от страна на БСФШ. Последваха и изказвания в медиите за „шокираните“ представители на БСФШ, които не разбирали как така Министерството на младежта и спорта не им „дава“ лиценз. Последната публикация по темата, от 04.11.2025 г., е на г-н Георги Градев, като си заслужава да се цитира едно изречение, което обрисува цялостната нагласа и намерения на БСФШ: „В същото време ММС събира информация от някакъв изкуфелник дали БФШах е член на Балканската федерация по шах, за да я използва срещу тях и да не им даде лиценз.“ Същият този „изкуфелник“, благодарение на чийто „подпис“ Върховният административен съд отмени предходния спортен лиценз.

(е) Паралелно, на заден фон, чрез безпринципност и интриги отблъскват от националния отбор за жени най-добрите ни състезателки и се разбива златното поколение на България. Усилията на БСФШ се канализират към разколебаване на спортните клубове и създаване на пречки по всякакви начини за изпълнение на Държавния спортен календар за 2025 г. – пример за това е отказът да бъде отчетен международен рейтинг от провелото се в гр. Перник Държавно индивидуално първенство за юноши и девойки до 20 г.

Всички така описани действията на БСФШ разрушиха всички добри идеи, заложени в Меморандума и опорочиха партньорството, санкционирано от Министерството на младежта и спорта.

Разчитаме, че институциите, включително в лицето на Министерството на младежта и спорта да спазват закона, а да не се толерира алчността и беззаконието, отявлено демонстрирано от БСФШ."