Боксьорът на века, който отказа чуждите пари и стана един от най-великите шампиони на България

Боксът е един от най-успешните спортове за България. Наши боксьори са завоювали общо 20 олимпийски медала, но само двама са успявали да спечелят повече от едно отличие. Това са Ивайло Маринов и Даниел Петров. Първият е определян за боксьор номер 1 на ХХ век. И с право, след като жъне изключителни успехи на ринга. Ивайло Маринов е човекът, който печели първата световна титла за България в бокса. А най-големият му триумф - олимпийската титла, идва в Сеул през 1988-ма.

Ивайло Маринов - най-добрият боксьор на България на ХХ век

Ивайло Маринов, или по-точно Исмаил Мустафов, се ражда на 13 юли 1960 година във Варна. По-късно, по време на Възродителния процес, името му е сменено заради една от грозните страници в българската история и опитите на Българската комунистическа партия да наложи насилствена асимилация на мюсюлманското население. Дори и това обаче не може да пречупи любовта на боксьора към родния град Варна и България. Нещо повече: Ивайло Маринов отказва многократни оферти да се бие за чужда държава, за да стане един от великите български шампиони.

От олимпийски бронз в Москва, през историческа световна титла в Мюнхен, до олимпийската титла в Сеул

Първият му голям успех идва на Олимпийските игри в Москва през 1980 г., когато печели бронз. На полуфиналите чупи ръката си, но стиска зъби и доиграва срещата. Знае, че неговите успехи в бокса тепърва предстоят. През 1981 г. стъпва на европейския връх, ставайки безапелационно европейски шампион. През 1982-ра в Мюнхен идва и исторически успех: печели първата световна титла за България в бокса. А тя се случва след много тежък полуфинален мач, в който пада в нокдаун, но някак оцелява, а на финала вече "танцува" на ринга за победата.

Става европейски шампион в родния Варна

Успехите продължават година след година, а през 1983-та идва и много сладък триумф на родна земя. Маринов печели втората си европейска титла не къде да е, а в Двореца на културата и спорта във Варна. И логично - след последния мач е понесен на ръце от съгражданите си в неописуема радост. Печели европейски бронз и през 1985-та, но кулминацията в кариерата на Маринов идва през 1988-ма, където печели единственото златно отличие, което липсва в богатата му колекция...

Ивайло Маринов помита конкуренцията в Сеул, за да спечели... Волга и 2500 щатски долара

И до днес се носят легенди за доминацията на Ивайло Маринов в Сеул. Печели с лекота четири поредни мача и си прокарва път към големия финал. Там напрежението е голямо, но Маринов остава фокусиран изцяло върху това да спечели златото. И е повече от категоричен - разбива съперника си Майкъл Карбахал от САЩ с категоричен съдийски резултат 5:0. За награда за олимпийската титла той получава Волга и 2500 щатски долара. Най-ценно обаче е златното отличие, което е едно от малкото, които съхранява и до днес в дома си.

Маринов избира България пред чуждите пари

След Сеул 1988 Ивайло Маринов печели още две европейски титли - през 1989 и 1991 г. След това идват години в професионалния бокс, където на карта са заложени много по-големи парични суми. Прекарва две години в Югославия, където печели най-много пари през цялата си кариера. Състезава се за кратко и в Германия. Уреждат му и професионални мачове на българска земя, които също печели. Канят го и в САЩ, където да се бие за много повече пари, но отказва. В кариерата си получава колосална оферта и от Турция, но също я отклонява.

Ивайло Маринов прекратява кариерата си през 1997-ма. По-късно е обявен за най-добрия български боксьор на ХХ век, както и за най-добрия спортист на Варна за ХХ век. Награден е с Орден „Стара планина“ II степен "за изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото възпитание и спорта". На по-късен етап създава и боксов клуб "Ивайло Маринов" във Варна, като се занимава и с частен бизнес. Днес за най-голям успех определя не многобройните титли в бокса, а това, че е създал прекрасно семейство, което му е опора през целия живот.

