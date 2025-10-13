Силният човек в Ботев Пловдив се подигра с Георги Иванов чрез излагаща снимка и хаплив коментар

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, излезе с любопитна публикация в социалните мрежи в късните часове на 12 октомври. Бизнесменът "захапа" президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, като публикува излагаща снимка на бившия нападател на Левски. На кадъра властимащият в родната централа задоволява някои свои физиологични нужди. Постът е придружен и с остър текст.

Илиян Филипов атакува Георги Иванов

„6:1 от Турция, ама Гонзо доволен. Бляскъв ум – личи си от крана, от който сме слезнали!“, пише Филипов. Думите му са препратка към предполагаемо изказване на самия Иванов. Преди време адвокатът по спортно право Георги Градев написа, че президентът на БФС е заявил: „Президентът на Ботев Пловдив си мисли, че е лесно да слезеш от крана и да дойдеш във футбола. Не във Втора лига, а в пета трябваше да играят Ботев.“ по време на среща с Асоциацията на професионалните футболисти.

Филипов добавя към среднощното си послание в социалните мрежи, че се чувства тъжен след кошмарното 1:6 за националите от Турция. Иначе самият Георги Иванов също изненада със среднощно интервю ден по-рано. Той се появи пред медиите на Националния стадион "Васил Левски" в 2:00 часа, макар че срещата с Турция приключи преди 0:00 часа.

Вероятно Георги Иванов е имал време да погледа втренчено в една точка в стената и да поразсъждава философски над случилото се на терена, а след това да излезе пред медиите, за да сподели своите размисли и страсти.