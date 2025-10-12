Войната в Украйна:

Прекрасно! 7 медала за България от престижен турнир по спортна аеробика

12 октомври 2025, 22:13 часа 361 прочитания 0 коментара
Българските състезатели спечелиха седем медала (три златни, два сребърни и два бронзови) при мъжете, жените, юношите и девойките 15-17 години в 16-о издание на международния турнир по спортна аеробика "PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN".

В категория тройки при мъже и жени шампиони станаха Христо Манолов, Борислава Иванова и Антонио Папазов, които бяха оценени с 19.260 точки. Борислава Иванова завоюва бронз при жените с 19.150, а победителка е Айше Бегюм Онбаши (Турция) с 19.750 точки.

При мъжете Александър Мишинков взе бронзово отличие с 18.800 точки, а златото е за Леонард Манта (Румъния) с 19.550. На смесени двойки триумфираха Християна Златанова и Александър Мишинков с 18.900, а Христо Манолов и Борислава Иванова се наредиха пети с 18.350 точки.

При девойките 15-17 години Неда Запранова спечели сребро с 18.350, Виктория Крушарска е четвърта с 18.150 точки. На смесените двойки Атанас Благоев и Стефани Лечева се класираха втори. В категория тройки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова са първи с 18.050 точки, а Неда Запрянова, Мария Вълчева и Стефани Лечева завършиха седми със 17.350.

Състезанието се организира от клуб АМД-Пловдив с подкрепата на Община Пловдив, Съюз по аеробика България и е включено в официалния календар на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), предава БТА.

