Българските "кралици" счупиха каръка и се върнаха към победите на Европейското по шахмат

Женският тим на България се завърна към победите в седмия кръг на Европейското отборно първенство по шахмат в Батуми, Грузия. Дамите, които са актуалните №1 на Стария континент от 2023 година, спечелиха с 2,5:1,5 точки срещу втория отбор на домакините и прекъснаха серията си от три последователни поражения. Междувременно мъжкият ни състав направи равенство срещу силната селекция на Чехия.

България победи Грузия на Европейското по шахмат

Решителната победа за жените записа Белослава Кръстева, която надигра на втора дъска с белите фигури Мака Пуртселадзе. Преди това двата тима си бяха разменили по един успех. Надя Тончева спечели с черните срещу Инга Хурцилава, а Антоанета Стефанова допусна поражение от Сопико Хухашвили. На четвърта дъска Виктория Радева стигна до реми със Сопио Гвитадзе и това бе напълно достатъчно за българския отбор, който вече има 8 мач-точки и заема 13-о място. Лидер с 12 мач-точки е Полша, пред Украйна и Германия с по 11 мач-точки.

При мъжете България направи равенство 2:2 точки със силния отбор на Чехия. Всички партии, в които Аркадий Найдич игра с Тай Дай Ван Нгуен, Мартин Петров с Давид Навара, Момчил Петков с Вацлав Финек и Радослав Димитров с Ян Викоук, завършиха с реми. В актива си България има 8 мач-точки, като заема 16-о място. Начело с 13 мач-точки е Украйна, пред Азербайджан с 11 и Нидерландия с 10.

ОЩЕ: Прекрасно! Българин е европейски шампион по шахмат!