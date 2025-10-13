Масажистът на Карлос мотивирал по страхотен начин топ български щангист, който вдигал болен на Световното (ВИДЕО)

Националът на България по вдигане на тежести Христо Христов даде интервю пред колегите от bTV Спорт след Световното първенство в Норвегия. Родният представител завоюва 6-о място в категория до 110 килограма с двубой от 397 кг (изхвърляне - 185 кг, изтласкване - 212 кг). Щангистът обаче разкри, че е бил с висока температура по време на състезанието, което сериозно му е повлияло. В тежък момент от надпреварата масажистът на Карлос Насар - Атанас Литков, мотивирал Христов по страхотен начин с думите: "Излез в третия опит за сина си!".

"Доста неща ми помогнаха. Искам да благодаря искрено на масажиста на Карлос - Атанас Литков, който беше в залата по време на загрявка. Той ми каза нещо преди третия опит. Не знам доколко знаят хората. Аз бях с доста висока температура. Не се чувствах добре. Изстинах там. В залата за тренировки беше доста студено. Литков ми каза: "Излез в третия опит за сина си!". Смени ми се погледа, като знам че го правя за сина ми и за съпругата. Бях готов да се потроша на подиума, но да ги вдигна. И успях. Можех още, колкото си поискам в тяхна чест. Нищо друго не е важно. Знам, че излизам за него и не трябва да го предавам", заяви Христов.

"Ако не бях баща, предполагам, че нямаше да успея, предвид състоянието ми. И в момента е тежко, прибирам се с температура и отивам да се лекувам. Имам състезание другата седмица и се надявам да се излекувам за тогава. Ще ставаме все по-добре. Само небето е лимит. Излязох на това състезание за отличията. Излязох да докажа на себе си, че все още го умея. И хората го видяха. Тези резултати, ако аз бях в отлично здраве, щяха да са по-добри. В изхвърляне - 6-7 кг, в изтласкване можеше и повече", уверен е националът в категория до 110 кг.