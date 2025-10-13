Масажистът на Карлос мотивирал по страхотен начин топ български щангист, който вдигал болен на Световното (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 00:23 часа
Националът на България по вдигане на тежести Христо Христов даде интервю пред колегите от bTV Спорт след Световното първенство в Норвегия. Родният представител завоюва 6-о място в категория до 110 килограма с двубой от 397 кг (изхвърляне - 185 кг, изтласкване - 212 кг). Щангистът обаче разкри, че е бил с висока температура по време на състезанието, което сериозно му е повлияло. В тежък момент от надпреварата масажистът на Карлос Насар - Атанас Литков, мотивирал Христов по страхотен начин с думите: "Излез в третия опит за сина си!".

"Доста неща ми помогнаха. Искам да благодаря искрено на масажиста на Карлос - Атанас Литков, който беше в залата по време на загрявка. Той ми каза нещо преди третия опит. Не знам доколко знаят хората. Аз бях с доста висока температура. Не се чувствах добре. Изстинах там. В залата за тренировки беше доста студено. Литков ми каза: "Излез в третия опит за сина си!". Смени ми се погледа, като знам че го правя за сина ми и за съпругата. Бях готов да се потроша на подиума, но да ги вдигна. И успях. Можех още, колкото си поискам в тяхна чест. Нищо друго не е важно. Знам, че излизам за него и не трябва да го предавам", заяви Христов.

"Ако не бях баща, предполагам, че нямаше да успея, предвид състоянието ми. И в момента е тежко, прибирам се с температура и отивам да се лекувам. Имам състезание другата седмица и се надявам да се излекувам за тогава. Ще ставаме все по-добре. Само небето е лимит. Излязох на това състезание за отличията. Излязох да докажа на себе си, че все още го умея. И хората го видяха. Тези резултати, ако аз бях в отлично здраве, щяха да са по-добри. В изхвърляне - 6-7 кг, в изтласкване можеше и повече", уверен е националът в категория до 110 кг.

Джем Юмеров
Джем Юмеров
