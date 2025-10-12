"Министрите са ваши": Желязков обеща на кметовете, че непохарчените пари от проекти ще остават в общините

Основната политическа война, която се води в България, е тази, свързана с геополитическата ориентация на страната и накъде отива държавата в нейното бъдеще. Тази теза изрази по време на словото си при откриването на Годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България в к.к. Албена министър-председателят Росен Желязков. По думите му, основен фактор в решаването на тази политическа война е въвеждането на еврото в България и именно в този процес общините имат решаващо значение.

Правителството, което управлява в момента, дойде с ясна политическа заявка, посочи от трибуната при официалното откриване на срещата на Националното сдружение на общините министър-председателят Росен Желязков: “Първо, да спре непрекъснатият изборен цикъл, да спре тази липса на приемственост на политики и на очаквания, и да даде възможност за глътка въздух на всички участници в политическия, живот в икономическите цикли”.

Правителството, заедно с общините, трябва да направят всичко възможно да разсеят всички страхове на българските граждани от въвеждането на единната европейска валута, категоричен е министър-председателят: “Много е важно хората да чуват, че нищо не ги принуждава панически да обменят пари. В рамките на цялата 2026 година, спестяванията на хората, които автоматично не се конвертират в рамките на техните банкови сметки, а са налични средства, могат да бъдат сменяни”.

Росен Желязков допълни, че се очаква второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, както и същественото трето плащане за настоящата година. Министър-председателят отчете и рекордна събираемост - с 15% ръст - по отношение на данъците. Желязков призова общините да са по-активни по отношение на проектите на Оперативните програми и отхвърли твърдението, че неизразходваните средства от капиталовите разходи и делегираните средства трябва да бъдат възстановявани в централния бюджет.

“Неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет. Те остават в общините”.

Деня на общината

"Само синергията между централната и местната власт може да даде добър резултат за нашето общество. Не щадете министрите - те са Ваши". С тези думи Желязков поздрави участниците в Годишната среща и участва в официалното отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление.

Желязков специално акцентира върху управлението на отпадъците в общините. Посочи, че едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа „замърсителят плаща“. Министър-председателят припомни също така, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци. Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност, добави Желязков.

Изпълнението на общинската програма е в размер на 460 милиона лева, като за настоящата година остават по разчети 290 млн. лв. След изчерпването на този ресурс се продължава по Приложение 3 с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година, отбеляза Желязков. Министър-председателят също така призова местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им.

Не знам откъде тръгнаха спекулации за това, че в централния бюджет в края на годината следва да бъдат възстановени неизразходваните средства от делегираните дейности и от капиталовите разходи - неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет, те остават в общините, категоричен беше премиерът. Министър-председателят призова тези средства да не се харчат за несъществени неща, а внимателно да бъдат планирани са следващата година.

Министър-председателят Росен Желязков поздрави представителите на местната власт по повод днешния им празник. Пожела им да бъдат по-малко засегнати от политиканстването в политиката и да реализират повече политики за доброто на българските граждани.

