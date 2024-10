Брутален световен рекорд! Кенийка слезе под 2 часа и 10 минути на маратон

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Кенийката Рут Чепнгетич пробяга най-бързия женски маратон в историята и спечели маратона на Чикаго! 30-годишната атлетка успя да слезе под 2 часа и 10 минути, финиширайки за време от 2 часа, 9 минути и 57 секунди. Това е с почти две минути по-добър резултат от стария световен рекорд от 2:11:53 ч., поставен от етиопката Тигст Асефа на маратона в Берлин през 2023 г.

Чепнгетич спечели маратона в Чикаго за трети път в кариерата си. Тя влезе в състезанието като четвъртата най-бърза жена в историята с личен рекорд от 2:14:18 ч., но сега успя да смъкне над 4 минути от личното си постижение, и то на едно от най-бързите маратонски трасета в света, където са проведени четири от петте най-бързи женски маратона в историята.

