ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 2 септември 2026

Ето кои събития за феновете на спорта ще излъчи българският телевизионен ефир в сряда, 2 септември. По-интересната част от програмата на живо започна с колоездене. Следват срещи от Европейското първенство по волейбол за жени и последния за годината турнир от Големия шлем по тенис - US Open. Денят ще завърши с няколко футболни сблъсъка. Гвоздеят в програмата е отложеният мач на Левски със Славия. Байерн Мюнхен пък започва защитата си в надпреварата за Купата на Германия.

Спорт днес, 2 септември:

15:45 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже Евроспорт 1

16:00 ч. Футбол: Сасуоло - Фрозиноне, Серия А - МАХ Спорт 3

17:00 ч. Волейбол: Европейско първенство, жени - МАХ Спорт 2

17:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 2

18:45 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

19:00 ч. Футбол: Удинезе - Венеция, Серия А - МАХ Спорт 3

20:00 ч. Футбол: Славия - Левски, Първа лига - Диема спорт

20:00 ч. Волейбол: Европейско първенство, жени - МАХ Спорт 2

21:45 ч. Футбол: Оснабрюк - Байерн Мюнхен, Купа на Германия - Диема спорт 3

22:00 ч. Футбол: Бърнли - Мидълзбро, Чемпиъншип - Диема спорт 2

ОЩЕ: "Таланти за милиони": Най-скъпите млади звезди в историята на футбола