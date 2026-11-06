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Отстраниха от спорта медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024

06 ноември 2026, 19:31 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отстраниха от спорта медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024

Олимпийската медалистка в спортната гимнастика Ана Мария Бърбосу от Румъния беше наказана за две години заради нарушаване на антидопинговите правила. Това реши Спортният арбитражен съд (КАС) в Лозана. Причината е, че 20-годишната гимнастичка е пропуснала три внезапни извънсъстезателни теста в рамките на 12 месеца, тъй като не е била на обявеното си местонахождение. Санкцията влиза в сила със задна дата от 5 май 2026 година и ще завърши около два месеца преди следващите летни Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Сурово наказание з 20-годишната Бърбосу

Бърбосу може да обжалва. Тя вече обяви, че е невинна и поиска изслушване по случая в антидопинговото подразделение на КАС, но такова й беше отказано, тъй като съдията прецени, че трите неявявания за тестове в периода от септември до декември 2025 година са "коректно записани". Спортистите трябва да предоставят данни за точното си местонахождение по всяко време, в това число в определен 60-минутен период всеки ден, в който те са на предварително посочено място и са разположение да дават извънсъстезателни проби.

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Ана Мария Бърбосу

Три подобни нарушения в рамките на година се считат за неспазване на антидопинговите правила и водят да наказание. Бърбосу е бронзова медалистка на земя от Игрите в Париж 2024, а на Европейското първенство по спортни гимнастика в Лайцпиг през миналата година печели злато на земя, сребро на греда и бронзови отличия в многобоя и на смесена успоредка. / БТА 

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Гимнастика олимпийски игри спортна гимнастика
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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