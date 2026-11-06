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Огромна новина за бъдещето на човека, който ще вземе решението за Никола Цолов

06 ноември 2026, 18:51 часа 463 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромна новина за бъдещето на човека, който ще вземе решението за Никола Цолов

Алън Пърмейн подписа нов дългосрочен договор, съгласно който ще остане начело на Рейсинг Булс като шеф на отбора и съизпълнителен директор по спортните въпроси до края на 2031 година. Британецът се присъедини към отбора от Фаенца като състезателен директор през януари 2024 г., като работеше рамо до рамо с Лоран Мекис, преди да бъде повишен в шеф на отбора през юли миналия сезон. След това повишение отборът спечели първото си подиумно място под името Рейсинг Булс на миналогодишното Гран при на Нидерландия във Формула 1 и повтори най-доброто си класиране в шампионата на конструкторите с шесто място през 2025 година.

Пърмейн остава начело на Рейсинг Булс до 2031 година

Този сезон донесе още по-голям напредък, като отборът се утвърди като редовен събирач на точки и все още се бори за петото място в класирането при конструкторите - резултат, който би представлявал най-доброто му класиране в шампионата. Главният изпълнителен директор по корпоративни проекти и инвестиции в Ред Булс - Оливър Минцлаф, отдаде заслугите за възходящата траектория на отбора на влиянието на Пърмейн.

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"Алън върши страхотна работа, а напредъкът, който отборът постигна, е пряко отражение на неговия опит, отдаденост и състезателен дух. Той внася яснота, хладнокръвие и дълбоко разбиране за това, което е необходимо, за да се представяш добре във Формула 1, като същевременно създава среда, в която хората могат постоянно да дават най-доброто от себе си. Резултатите, постигнати от Рейсинг Булс през последните сезони, подчертават силата на отбора и работата, която се извършва в цялата организация. Алан изигра ключова роля в този напредък и ние сме много доволни, че той ще продължи да ръководи отбора, докато се стремим да надградим този импулс в следващите години", заяви Минцлаф.

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Пърмейн внася в тази длъжност повече от три десетилетия опит във Формула 1, като е започнал кариерата си в Бенетон. Той е прекарал 34 години в отбора, който по-късно се превърна в Енстоун, като е работил като състезателен инженер, главен състезателен инженер и след това спортен директор, и през този период е спечелил световни титли заедно с Михаел Шумахер и Фернандо Алонсо. Припомняме, че именно Пърмейн отговаря за решението кой ще кара за отбора през сезон 2027 - Никола Цолов и Лиам Лоусън.

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Формула 1 Никола Цолов Рейсинг Булс
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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