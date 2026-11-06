Световен шампион във Формула 1 посъветва Рейсинг Булс да не повишава Никола Цолов

Световният шампион от 2009 година във Формула 1 Дженсън Бътън изрази мнението си по дебата с Никола Цолов и Лиам Лоусън, които се борят за място в Рейсинг Булс. Лоусън преживя най-успешния сезон в кариерата си и заема девето място в класирането с 83 точки, което го превръща безспорно в "най-добрия от останалите" след четирите големи отбора. Въпреки това бъдещето на Лоусън след края на тази кампания все още не е потвърдено, като има сериозна възможност българинът Никола Цолов да го замени.

Бътън подкрепи Лоусън в битката с Никола Цолов

В интервю за "Sky Sports" Бътън призна впечатляващата кампания на Цолов във Формула 2, но изрази съмнение дали младият българин би могъл да предложи същото ниво на стабилност като Лоусън. По тази причина той подкрепи новозеландеца да запази мястото си, като изтъкна, че неговият опит го прави по-добър избор от Българския лъв, ако приоритетът на отбора е да печели точки.

ОЩЕ: Огромна новина за бъдещето на човека, който ще вземе решението за Никола Цолов

"За отбора е много трудно да вземе решение", каза Бътън. "Очевидно младият Цолов се изявява във Формула 2, където е втори в шампионата и се представя страхотно. Но през годините той е имал и колебания в представянето си. Имал е моменти на блясък, но след това е имал и други състезания, в които не му е вървяло. Може би отборът е ентусиазиран от идеята да привлече млад нов талант, но мисля, че Лиам се представи наистина добре тази година. Той беше много стабилен. С Лиам знаят какво получават, докато с Цолов - не. Така че може би това ги вълнува. Не знам. Но ако целта им в момента е да печелят точки, бих казал, че Лиам е вашият човек."

Все още не е ясно кой ще заеме мястото до Арвид Линблад в Рейсинг Булс през следващата кампания. Очаква се решението да бъде взето следващите седмици при оставащи още пет състезания. Миналия уикенд Никола Цолов направи официалния си дебют с болид от Формула 1 по време на първата свободна тренировка на Гран При на Мексико. Той се нареди на 12-о място и остана само на 0.126 стотни от съотборника си Линдблад.

ОЩЕ: Конкурент на Никола Цолов за място във Формула 1 с откровение за трудностите, които могат да го откажат