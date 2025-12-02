България няма медал от зимни олимпийски игри вече 20 години, но защо да не вземе от Милано/Кортина?

България няма медал от зимни олимпийски игри вече близо 20 години, като последното ни отличие дойде в Торино 2006 чрез Евгения Раданова в шорттрека. Това обаче може да се промени на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина в началото на 2026-та. Няколко български състезатели в белите спортове дават сериозни заявки за отличия и изглежда, че са способни да се конкурират с най-силните нации.

Обещаващ старт на олимпийския сезон за България в зимните спортове

Спортният журналист на Actualno.com Стефан Йорданов коментира в последния епизод на предаването "Точно попадение" историческия успех на Владимир Зографски на Световната купа в Рука. Там българският състезател завърши на престижното четвърто място, което е най-доброто класиране на българин в цялата история на ски скоковете.

В същия уикенд пък женската ни щафета по биатлон в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова завършиха на 9-то място при откриването на новия сезон в Лилехамер, като бяха с най-точна стрелба от всички отбори - 40 от 43 успешни опита. Именно Милена Тодорова показа през миналия сезон, че може да се намеси в битката за медалите в индивидуалните стартове.

Освен Владимир Зографски и Милена Тодорова, големи надежди се възлагат и на Алберт Попов в ски алпийските дисциплини. Той вече записа влизане в топ 10 през новия сезон, а в началото на 2025-та записа и първата си победа на старт от Световната купа. Сериозни очаквания има и към сноуборда, където Тервел Замфиров стана световен шампион, а Радослав Янков от години е част от световния елит.

"Защо пък да не вземем 2-3 медала от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина?", попита Стефан Йорданов в сегмента "Актуалното в спорта" на предаването, което може да гледате във видеото по-долу:

