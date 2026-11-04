Тройната финансова премия, която си заслужи Карлос Насар след триумфа на Световното

Карлос Насар отново покори световния връх, а феноменалното му представяне в Китай може да му донесе и сериозна финансова награда от държавата. Българският щангист спечели три златни медала в категория до 95 килограма – в изхвърлянето, изтласкването и двубоя, като постави и три световни рекорда. Според действащата нормативна уредба той може да получи общо 76 800 евро (150 207,74 лева), ако бъде изплатена пълна премия за всяко от трите отличия, показа справка на Actualno.com.

Колко пари се полагат на Карлос Насар?

Размерът на държавните премии е регламентиран в Наредба №5 от 29 октомври 2019 година за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Според актуалната ѝ редакция максималната награда за световна титла при мъжете и жените в олимпийски спорт е 25 600 евро.

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Член 4, алинея 3 допуска спортистите да бъдат възнаграждавани в пълен размер за всяко призово класиране, освен в изрично предвидените изключения. Така при три пълни премии сметката за Насар изглежда по следния начин:

Злато в изхвърлянето – 25 600 евро

Злато в изтласкването – 25 600 евро

Злато в двубоя – 25 600 евро

Общо: 76 800 евро, или 150 207,74 лева.

Окончателната сума зависи от решението на спортното министерство

Важно е да се уточни, че наредбата определя максимално допустимите размери на наградите. Изплащането им става по предложение на съответната спортна федерация и след решение на министъра на младежта и спорта. За сравнение, след Световното първенство през 2025 година Насар получи премия от 115 000 лева за титлите в двубоя и изтласкването, както и за четвъртото си място в изхвърлянето.

Сега българинът завърши с три златни медала и три световни рекорда – 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя. Това му дава възможност да получи още по-голяма държавна награда за поредния си исторически триумф.

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