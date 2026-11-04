Радар за икономика: Най-важните новини на 4 ноември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 4 ноември 2026 г.

Кабинетът "Радев реши: Ето колко ще е минималната работна заплата през 2027 г.

Минималната месечна работна заплата за страната ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г., става ясно от постановление на Министерски съвет, публикувано в брой 100 на "Държавен вестник" от 3 ноември 2026 г. Решението е взето от правителството миналия четвъртък. Това означава, че през следващата година ще има малко над 6% ръст на минималното възнаграждение, тъй като през 2026 г. минималният размер на заплатата беше 620,20 евро.

Още: Кабинетът "Радев реши: Ето колко ще е минималната работна заплата през 2027 г.

Кабинетът "Радев" одобри скок в данъчните оценки на имотите - ето с колко

Актуализиране, т.е. ще има повишиване на данъчните оценки на недвижимите имоти в три поредни години. Това предвижда правителството с промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Те бяха бяха приети от Министерския съвет на днешното правителствено заседание, но за да станат факт, трябва да минат на първо и второ четене през 52-ия парламент, където "Прогресивна България" разполагат с мнозинство.

Още: Кабинетът "Радев" одобри скок в данъчните оценки на имотите - ето с колко

За да има за бюджета: Кабинетът предлага колкото по-мощен е автомобила ви, толкова по-скъпо да плащате

Правителството на Румен Радев предлага леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 KW да се облагат с акциз. Мярката е заложена в Закона за акциза и данъчните складове, които бяха одобрени днес на Министерски съвет. Те обаче не са окончателни, тъй като трябва да минат на първо и второ четене през 52-ото Народно събрание. Размерът на акциза ще се определя в зависимост от конкретната мощност на двигателя.

Снимка: Getty Images

Още: За да има за бюджета: Кабинетът предлага колкото по-мощен е автомобила ви, толкова по-скъпо да плащате

Работодателите вече могат да плащат до 200 евро ваучери за храна

Работодателите ще могат да осигуряват на работниците и служителите си до 200 евро месечно ваучери за храна. Досега максималната стойност на ваучерите за 1 човек беше 102,26 евро (равностойност на 200 лева). Сумата над 102,26 евро ще се облага с окончателен данък, но ставката ще е 7 на сто. Това предвиждат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които правителството прие на заседанието си днес.

Още: Работодателите вече могат да плащат до 200 евро ваучери за храна

Милиардер, близък до Тръмп, действа ударно да купи "чуждите" активи на "Лукойл"

Консорциум, воден от американския милиардер Тод Боули, подготвя сделка с ценни книжа, за да придобие международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", които са под санкции (специално от САЩ). Сделката се очаква до няколко седмици, съобщиха четирима души, които са навътре в процеса на продажба, предаде Reuters.

Още: Милиардер, близък до Тръмп, действа ударно да купи "чуждите" активи на "Лукойл"

Изборите в САЩ си поиграха с цената на петрола

Цените на петрола отбелязаха спад в началото на търговията в сряда, 4 ноември - инвеститорите очакваха резултатите от междинните избори в САЩ и потенциалното им въздействие върху мирните преговори в Близкия изток. Цената падна дори след като данните от сектора показаха, че запасите от суров петрол в Щатите неочаквано са слезли надолу миналата седмица. И докато още тежкото поражение за републиканците и в долната, и в горната камара на Конгреса се разгръщаше, фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, паднаха с 26 цента до 103,34 долара за барел в началото на азиатската търговия.

Още: Изборите в САЩ си поиграха с цената на петрола