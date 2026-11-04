Прогноза за времето - 5 ноември 2026 г. (четвъртък)

През нощта ще е облачно. Валежите ще спират, но на места в западните и централните райони все още ще превалява дъжд. Утре облачността ще се разкъсва, в Източна България до предимно слънчево. Слаби превалявания от дъжд ще има в планинските райони на Западна България. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, максималните - между 7° и 12°, в София минимална - около 7°, максимална - около 9°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд и сняг в планините

Над планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Западна България ще превалява дъжд, по високите части - сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

Повече слънце по морето

По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 7°-11°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Източник: НИМХ