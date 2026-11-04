Карлос Насар изстреля България в топ 3 на света! Един човек срещу цели нации

Карлос Насар не просто спечели четвъртата си световна титла, но и изкачи България сред трите най-успешни нации на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай! Благодарение на феноменалното представяне на 22-годишния ни шампион страната ни заема третото място във временното класиране по медали, изпреварвайки редица традиционни сили в този спорт, видя Actualno.com.

Един българин, три златни медала

Насар направи безупречно състезание в категория до 95 килограма, като спечели златните медали и в трите дисциплини – изхвърляне, изтласкване и двубой. Българинът постави три световни рекорда с 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и невероятните 415 кг в двубоя.

Още: Феноменът Карлос Насар унищожи конкуренцията! Четвърта световна титла и нови три световни рекорда

Именно тези три отличия поставят България на трета позиция във временното класиране по всички медали. Пред страната ни са единствено Северна Корея с 20 златни, 8 сребърни и 6 бронзови отличия и домакинът Китай с 8 златни, 8 сребърни и 6 бронзови медала.

България изпреварва редица големи сили

Зад България към момента остават държави като Колумбия, Египет, САЩ, Турция, Казахстан и Иран. При класирането само по медалите от двубоя страната ни дели третата позиция с Египет, като двете нации имат по една световна титла.

Разбира се, подреждането все още не е окончателно. До края на първенството остават състезанията в още две категории при мъжете и три при жените, които могат да променят класирането.

Още: Отговорът на шампиона! Карлос Насар разби съмненията със световен рекорд с по-слабото му оръжие