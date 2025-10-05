Диетата на Карлос Насар - на каква храна набляга и колко калории приема на ден?

Войната в Украйна:

05 октомври 2025
Каква е диетата на най-добрия спортист на България - Карлос Насар? За всички е ясно, че храната е един от основните фактори за успешно представяне във всеки спорт на елитно ниво. В последно време олимпийският ни шампион по вдигане на тежести работи с нутрициониста Кирил Танев, който разкри пред bTV част от "тайните" около диетата на Насар - на каква храна набляга Карлос, какво е добавил към хранителния му режим и колко калории на ден приема шампионът по щанги.

Карлос Насар приема между 3000 и 3500 калории дневно

"Карлос приема между 3000 и 3500 калории дневно. Храната, която консумира, не е фрапираща като количество. Просто е точната храна в точното време. Не изяжда тонове ориз, картофи, паста, шоколади и т.н. Напротив – приема точно толкова, колкото са му необходими да направи съответните тренировки", каза Танев в интервю пред bTV.

Карлос Насар

Насар набляга на белтъчини и полезни мазнини

"Много хора, като видят мускулатурата на Карлос, ще си помислят, че изяжда огромно количество храна. Всъщност не е така. Не яде голямо количество въглехидрати, яде голямо количество белтъчини и полезни мазнини", заяви още нутриционистът, като отбеляза, че е добавил повече авокадо, ядки и зехтин към диетата на Насар, за да се подобри приема на т.нар. Омега-3, 6, 9 мастни киселини.

Според Танев това подпомага за намаляване на възпалителните процеси, за работата на сърцето, на мозъка, който играе важна роля във вдигането на тежести. "Не приема нещо по-различно от обикновен човек. Да кажем – 50 процента повече калории от нормално трениращ човек", добави още нутриционистът на Насар, който се включи в екипа му за Световното първенство в Норвегия.

