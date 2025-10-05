Войната в Украйна:

Отмина ли опасността от наводнения? Седмична прогноза за времето за 6-12 октомври 2025 г.

05 октомври 2025, 17:30 часа 425 прочитания 0 коментара
Отмина ли опасността от наводнения? Седмична прогноза за времето за 6-12 октомври 2025 г.

В началото на новата седмица вятърът отново ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили до умерен. Ще преобладава облачно време, с валежи; повишава се вероятността за значителни количества главно в югоизточната половина от страната. Сутрешните температури ще се повишат и минималните ще са предимно между 6° и 11°, а дневните ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 10° и 15°, в понеделник по-високи по Черноморието, показва прогнозата за времето.

Вторник и сряда

Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

До края на седмицата

В четвъртък валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, но облачността ще е все още предимно значителна. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се повишат с 4-5 градуса. В петък и събота ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд на места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Дневните температури ще се повишат и през втория ден преобладаващите максимални ще са между 18° и 23°. В неделя вятърът от северозапад ще се усили, особено в Дунавската равнина. Облачността ще се увеличи, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Температурите слабо ще се понижат.

