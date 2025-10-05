Пометоха още два световни рекорда в щангите! Турчин стъпи на световния връх (ВИДЕО)

Световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени във Фьоде, Норвегия продължава да поднася световни рекорди! Турнирът, който събира 477 щангисти от 87 държави от цял свят, стартира с два световни рекорда в най-леката категория при жените. Сега надпреварата, която започна на 2 октомври, поднесе още две върхови постижения, като едно от тях бе дело на турския щангист Мухамед Фуркан Йозбек.

Мухамед Фуркан Йозбек стана световен шампион със световен рекорд

Йозбек триумфира в категория до 65 килограма, като първо записа европейски рекорд в изхвърлянето със 145 кг. След това в изтласкването той остана с втори най-добър резултат от 179 кг. В двубоя обаче турчинът събра 324 килограма, което е нов световен рекорд в тази категория, за да спечели световната титла. На второ място остана представителят на Северна Корея Пак Мионг-жин с 315 кг, който пък бе с най-добър резултат в изтласкването - с килограм повече от Йозбек.

🇹🇷Muhammed Furkan Özbek'ten dünya rekoru!



🏋🏻 Sporcumuz, Dünya Halter Şampiyonası erkekler 65 kg'da toplamda 324 kiloya ulaştı ve yeni rekorun sahibi oldu! 💪👏



🥇 Koparma '145 kg'

🥈 Silkme '179 kg'

🥇 Toplam '324 kg' pic.twitter.com/Pjgig4tavR — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 4, 2025

Още един световен рекорд за Северна Корея

В надпреварата при жените още една състезателка на Северна Корея постави световен рекорд. Този път това бе Ким И-гионг, която спечели световната титла в категория до 58 кг с двубой от 236 кг. Резултатът ѝ е световен рекорд в двубоя, макар и да не успя да подобри световните рекорди в отделните движения. Иначе друг резултат за отбелязване от шампионата във Фьоде е този на китаеца Юан Хао, който записа 132 кг в изхвърлянето в кат. до 60 кг., поставяйки световен рекорд за младежи.

Хао обаче не успя да се добере до медалите, нито пък Ангел Русев, който записа 0 в изтласкването. До медал стигна друг български щангист - Иван Димов, макар и да се състезава в Б група. Ето и пълната ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2025, както и информация кога ще вдигат българските щангисти.