Войната в Украйна:

Пометоха още два световни рекорда в щангите! Турчин стъпи на световния връх (ВИДЕО)

05 октомври 2025, 17:54 часа 310 прочитания 0 коментара
Пометоха още два световни рекорда в щангите! Турчин стъпи на световния връх (ВИДЕО)

Световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени във Фьоде, Норвегия продължава да поднася световни рекорди! Турнирът, който събира 477 щангисти от 87 държави от цял свят, стартира с два световни рекорда в най-леката категория при жените. Сега надпреварата, която започна на 2 октомври, поднесе още две върхови постижения, като едно от тях бе дело на турския щангист Мухамед Фуркан Йозбек.

Мухамед Фуркан Йозбек стана световен шампион със световен рекорд

Йозбек триумфира в категория до 65 килограма, като първо записа европейски рекорд в изхвърлянето със 145 кг. След това в изтласкването той остана с втори най-добър резултат от 179 кг. В двубоя обаче турчинът събра 324 килограма, което е нов световен рекорд в тази категория, за да спечели световната титла. На второ място остана представителят на Северна Корея Пак Мионг-жин с 315 кг, който пък бе с най-добър резултат в изтласкването - с килограм повече от Йозбек.

Още един световен рекорд за Северна Корея

В надпреварата при жените още една състезателка на Северна Корея постави световен рекорд. Този път това бе Ким И-гионг, която спечели световната титла в категория до 58 кг с двубой от 236 кг. Резултатът ѝ е световен рекорд в двубоя, макар и да не успя да подобри световните рекорди в отделните движения. Иначе друг резултат за отбелязване от шампионата във Фьоде е този на китаеца Юан Хао, който записа 132 кг в изхвърлянето в кат. до 60 кг., поставяйки световен рекорд за младежи.

Хао обаче не успя да се добере до медалите, нито пък Ангел Русев, който записа 0 в изтласкването. До медал стигна друг български щангист - Иван Димов, макар и да се състезава в Б група. Ето и пълната ТВ програма на Световното първенство по вдигане на тежести 2025, както и информация кога ще вдигат българските щангисти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Световно първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес