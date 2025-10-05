Пълна доминация! 80 секунди бяха нужни на Алекс Перейра да върне титлата си в UFC

Кралят се върна на трона си! Само седем месеца след като изпусна титлата си в полутежка категория на UFC в бездейна схватка срещу Магомед Анкалаев, Алекс Перейра си върна пояса със зашеметяващ и гръмотевичен спектакъл в събота вечер на UFC 320. Бразилецът нокаутира Анкалаев само за 80 секунди с жестока серия от удари и лакти. Победата превръща Перейра (14-3) в трикратен шампион на UFC и моментално го изстрелва обратно в позицията, с която влезе в 2025 г., като една от най-големите звезди на спорта.

Алекс Перейра се върна на трона си в UFC

38-годишният Перейра явно си беше взел поука от поражението си през март, когато прекара битката на заден ход, и не загуби време да повали своя съперник. Публиката в Лас Вегас избухна, когато шампионът в две дивизии Перейра зашемети 33-годишния руснак с десен удар, преди съдията Хърб Дийн да прекрати боя след няколко силни удара с лакът в главата.

След дебюта си в UFC през 2021 г. Перейра бързо се превърна в една от най-големите звезди на промоцията, като само за седем двубоя стана шампион в две дивизии - за рекордно кратко време. След като печели титлата в средна категория, Перейра се премести в полутежка категория и след като печели златото, трите му защити през 2024 г. водят до обявяването му за боец на годината на UFC заедно с Илия Топурия.

Перейра се сблъска с най-голямото си изпитание в битката с Анкалаев, като руснакът попречи на бразилеца да нанесе огромните си удари в първия им двубой - но това не беше проблем втория път, като Перейра още в началото удари странично главата на противника си. В първата среща Анкалаев сложи край на серията на бразилеца от три защити на титлата в рамките на една година, но сега бившият шампион има второ поражение в актива си - и първо от март 2018 г. насам.

