Позната доминация: Тоталитарна държава пак властва в света на щангите

Тоталитарната държава Северна Корея изглежда, че за поредна година ще властва в света на щангите! Азиатската страна, която е управлявана еднолично от Ким Чен Ун, започна силно участието си на Световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени за 2025 година, провеждащо се във Фьоде, Норвегия. Турнирът започна на 2-ри октомври, а в първите три състезателни дни Северна Корея е завоювала най-много медали от всички 87 държави, участващи в надпреварата.

Северна Корея убедително начело по медали на Световното по вдигане на тежести 2025

Северна Корея е тотален хегемон в женската надпревара, където до момента страната е завоювала три световни титли от три възможни. Ри Сонг-гум подобри два световни рекорда още в първия ден в категория до 48 кг, спечелвайки световната титла. След това титли на Северна Корея донесоха и Канг Хион-гионг в категория до 53 кг, както и Ким Ил-гионг, която също отнесе световен рекорд, но при 58-килограмовите.

Campeonato Mundial de Levantamento de Peso 🏋️



Resultado - 58kg Feminino



Total

🥇 Kim Il-gyong 🇰🇵 (WR)

🥈 Rafiatu Lawal 🇳🇬

🥉 Kuo Hsing-chun 🇹🇼



Arranco

🥇 Kim Il-gyong 🇰🇵

🥈 Rafiatu Lawal 🇳🇬

🥉 Miranda Ulrey 🇺🇸



Arremesso

🥇 Kim Il-gyong 🇰🇵

🥈 Rafiatu Lawal 🇳🇬

🥉 Kuo Hsing-chun… pic.twitter.com/Uq4GbLGoEl — Esportes Infos (@esportes_infos) October 5, 2025

3 световни титли след 3 състезателни дни

При мъжете Северна Корея също не пропусна да се разпише, като взе медали още в първите две категории. При най-ниската категория - до 60 кг, бронз в двубоя завоюва Панг Ун-чол. На другия ден пък Пак Мионг-жин взе сребърен медал при 65-килограмовите. Така Северна Корея е лидер по медали сред нациите след първите 3 състезателни дни, като има 3 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Китай и Турция идват на второ място с по 1 златно отличие. Тайланд има 3 медала, но без златен - 1 сребърен и 2 бронзови.

Иначе в класирането по общ брой медали и в отделните движения (изхвърляне и изтласкване), Северна Корея отново е убедителен лидер, като има общо 13 медала, като 9 от тях са златни. Китай е на второ място с 5 медала, като има само 2 златни, а на трето място е Турция с 4 медала (2 златни). Разбира се, това е временно класиране на нациите, което може да претърпи промени до края на шампионата на 11 октомври, но следва да се припомни, че и през 2024-а Северна Корея бе абсолютен хегемон в света на щангите.