Войната в Украйна:

Позната доминация: Тоталитарна държава пак властва в света на щангите

05 октомври 2025, 18:28 часа 637 прочитания 0 коментара
Позната доминация: Тоталитарна държава пак властва в света на щангите

Тоталитарната държава Северна Корея изглежда, че за поредна година ще властва в света на щангите! Азиатската страна, която е управлявана еднолично от Ким Чен Ун, започна силно участието си на Световното първенство по вдигане на тежести за мъже и жени за 2025 година, провеждащо се във Фьоде, Норвегия. Турнирът започна на 2-ри октомври, а в първите три състезателни дни Северна Корея е завоювала най-много медали от всички 87 държави, участващи в надпреварата.

Северна Корея убедително начело по медали на Световното по вдигане на тежести 2025

Северна Корея е тотален хегемон в женската надпревара, където до момента страната е завоювала три световни титли от три възможни. Ри Сонг-гум подобри два световни рекорда още в първия ден в категория до 48 кг, спечелвайки световната титла. След това титли на Северна Корея донесоха и Канг Хион-гионг в категория до 53 кг, както и Ким Ил-гионг, която също отнесе световен рекорд, но при 58-килограмовите.

3 световни титли след 3 състезателни дни

При мъжете Северна Корея също не пропусна да се разпише, като взе медали още в първите две категории. При най-ниската категория - до 60 кг, бронз в двубоя завоюва Панг Ун-чол. На другия ден пък Пак Мионг-жин взе сребърен медал при 65-килограмовите. Така Северна Корея е лидер по медали сред нациите след първите 3 състезателни дни, като има 3 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Китай и Турция идват на второ място с по 1 златно отличие. Тайланд има 3 медала, но без златен - 1 сребърен и 2 бронзови.

Иначе в класирането по общ брой медали и в отделните движения (изхвърляне и изтласкване), Северна Корея отново е убедителен лидер, като има общо 13 медала, като 9 от тях са златни. Китай е на второ място с 5 медала, като има само 2 златни, а на трето място е Турция с 4 медала (2 златни). Разбира се, това е временно класиране на нациите, което може да претърпи промени до края на шампионата на 11 октомври, но следва да се припомни, че и през 2024-а Северна Корея бе абсолютен хегемон в света на щангите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Световно първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес