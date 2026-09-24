Да помогнем за лечението на малкия Павел

Павел е само на 20 месеца. Той не може да каже с думи какво го боли. Плаче, показва, че го боли, страда, почти една година животът ни минава между болници, изследвания, лекари, болка и страх. Павел има сериозни чревни проблеми, реагира тежко на много храни и лекарства, трудно наддава, а понякога дори отслабва.

Диагнозата

Направени са му много изследвания, включително гастроскопия, колоноскопия, WES, иригография, рентгенография с контраст и още редица други. Посещавани са специалисти в Пловдив, Варна и София, но въпреки всичко все още не се знае какво причинява състоянието му.

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Павел не може да посещава ясла или детска градина заради състоянието си и честите разболявания. Майка му не ходи на работа, защото трябва да бъде до него постоянно. Всеки ден е грижа, наблюдение, лекари, болници и страх от следващото влошаване. Затова семейството решава да потърси помощ Затова реших да потърся помощ в Турция, където да бъде прегледан от специалисти, които да разгледат целия му случай, да назначат нужните допълнителни изследвания и най-после да търсят причината, а не само временно да овладяват поредната криза.

Семейството му вече няма финансова възможност да направи това, защото майка му не работи, тъй като Павел има нужда от постоянна грижа. Всичко, което семейството е имало е отишло за лекари, изследвания, болници, лекарства и специално хранене. Разходите вече са непосилни.

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Самотна майка се бори да излекува детето си