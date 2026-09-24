Никола Цолов с полпозишън в Баку, но и голям пропуск на Кампос

Никола Цолов ще стартира от полпозишън в утрешния спринт във Формула 2 по улиците на Баку, след като завърши десети в първата квалификация. Българският пилот на Campos Racing даде 1:55.957 в първата си летяща обиколка, но не успя да подобри времето си в следващите два опита и остана на 0.574 секунди от победителя Алекс Дън. Поради обърнатия топ 10 Цолов ще потегли първи в спринта.

Представянето на Цолов в квалификациите в Баку

Втората квалификация донесе по-добро време за Цолов – 1:54.685, но само осмо място. Българинът дори се движеше четвърти, преди Campos да го прибере в бокса около четири минути преди края. Пистата обаче продължи да се подобрява и няколко съперници записаха по-бързи обиколки, което свали Цолов до осмата позиция. Полпозишънът спечели Мартинус Стеншорн, а основният съперник на българина за титлата Рафаел Камара остана трети.

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Въпреки това ситуацията не е изцяло негативна за лидера в шампионата. Цолов и съотборникът му Ноел Леон използваха само по един комплект супермеки гуми във втората квалификация, докато останалите пилоти заложиха на два. Това оставя на българина чист нов комплект супермеки гуми за една от дългите надпревари и потенциално може да се превърне във важен тактически коз.

Българският лъв влиза в Баку като лидер във Формула 2 със 177 точки - седем повече от Камара, а необичайният формат на кръга предоставя цели три състезания и възможност за сериозни промени в класирането. Първата възможност за Цолов да увеличи аванса си е още утре. Спринтът стартира в 7:15 часа българско време, след него от 13:15 е първото основно състезание, а второто основно състезание е в събота.

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