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Доминацията на Макс Верстапен в Сингапур продължи и в квалификациите

10 октомври 2026, 17:45 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Доминацията на Макс Верстапен в Сингапур продължи и в квалификациите

Невероятното представяне на Макс Верстапен в Сингапур продължава. Часове след като триумфира в спринтовата надпревара от Формула 1 на "Марина Бей", пилотът на Ред Бул грабна полпозишън и за основното състезание. Той даде най-доброто време при първото си излизане във финалния етап от квалификацията. Нито един от пилотите, освен Пиер Гасли, не успя да подобри резултата си при втория си опит. Шарл Льоклер от Ферари остана на малко от Верстапен и ще стартира от първа редица, а съотборникът му Люис Хамилтън се нареди трети.

Верстапен ще стартира от полпозишън в Гран При на Сингапур

Квалификацията донесе още неприятности на Исак Хаджар от Ред Бул. След като отборът му поправи болида след отпадането му от спринта, французинът се върна на пистата, но съобщи, че двигателят му е изгаснал. По тази причина той ще стартира в неделното Гран При от последната позиция редом с Джордж Ръсел от Мерцедес, който ще изтърпи наказанието си за стартовата решетка. Фернандо Алонсо, Алекс Албон, Ланс Строл, Серхио Перес и Валтери Ботас също отпаднаха в първата част на квалификацията.

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Макс Верстапен

Иначе лидерът в класирането Кими Антонели ще потегли четвърти, следван от дуото на Макларън - Ландо Норис и Оскар Пиастри. Пиер Гасли се нареди зад тях, а Лиам Лоусън, Арвид Лидблад и Нико Хюлкенберг допълниха Топ 10. Основното състезание на "Марина Бей" ще се проведе в неделя, 11 октомври, от 15:00 часа българско време.

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Формула 1 Гран при на Сингапур
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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