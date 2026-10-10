В касапски спринт: Макс Верстапен продължи господството си с над 2 секунди преднина на Хамилтън

Пореден дъждовен уикенд започна във Формула 1 със спринта за Гран при на Сингапур. Състезанието беше забавено заради изключително големите количества вода на пистата. И въпреки че състезанието започна по-малко от час след насроченото време, много от пилотите, след които и Джордж Ръсел, отпаднаха след първите обиколки. Макс Верстапен беше водач през почти цялата надпревара, като спечели и взе най-много точки. След него беше Люис Хамилтън, който направи блестящ старт, а топ 3 допълни Шарл Леклер.

Макс Верстапен води колоната през почти целия спринт

Въпреки голямото количество вода на пистата спринтът за Гран при на Сингапур започна след по-малко от час забавяне. Джордж Ръсел успя да вземе водачеството в самия старт на състезанието, но в края на първата обиколка се подхлъзна и след катастрофа напусна надпреварата. Това доведе до влизането на автомобил за сигурност на пистата. В следващите няколко обиколки от спринта отпаднаха още Строл, Перес, Хаджар и Колапинто. Макс Верстапен си върна първото място, а след страхотен старт Люис Хамилтън зае второто място. Рестарт на надпреварата се даде в шестата обиколка.

Още: Спорт по ТВ днес - 10 октомври

Мас Верстапен спечели спринта за Гран при на Сингапур

С напредването на състезанието Макс Верстапен само увеличаваше аванса си пред Люис Хамилтън. Въпреки всичко пилотът на Ферари успя да задържи мястото си. Неговият съотборник Шарл Леклер държа третото място до края, а най-интересната борба беше между пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис. През почти цялата надпревара те караха с разлика под 1 секунда помежду си. В последната обиколка Пиастри опита да изпревари Леклер, но се удари с Норис и двамата загубиха много позиции. Пиастри отпадна от надпреварата Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели нямаше шанс да се доближи до топ 3, но след катастрофата остана четвърти.

Финалът първи пресече Макс Верстапен, две секунди и половина след него завърши и Люис Хамилтън, който записа най-бързата обиколка. След него трети беше Шарл Лекер, а топ 10 допълниха Антонели, Лоусън, Берман, Нюлкенберх, Норис, Гасли и Окон

Още: Кога ще стане ясно дали Никола Цолов ще кара във Формула 1? Шефът на Рейсинг Булс посочи срок