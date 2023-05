Два финала за България на Световната купа по гребане в Загреб

Победител в дисциплината на Василев стана световният шампион от 2022-ра Оливер Цайдлер (Германия) с 6:58.40 минути. Емил Нейков остана пети със 7:12.73 минути и ще продължи във Финал Б утре. Припомнете си: Какво е да прекосиш океана с гребане в сезона на ураганите (СНИМКИ)

Четирима българи- Лазар Пенев, Кристиян Василев, Емил Нейков и Десислава Ангелова, участват на състезанието в Загреб. Утре Ангелова ще гребе на финал А при дамите на скиф, след като вчера се класира втора във втора серия със 7:41.84. Лазар Пенев завърши четвърти във финал С на скиф с 7:07.99 минути.

Day 3⃣ of the 2023 World Rowing Cup I in Zagreb, Croatia 🇭🇷 is gonna be fast!



With 12 A-Finals, you won't want to miss this 🔥 #WorldRowingCup #WRCZagreb pic.twitter.com/0r4TB7S2MV