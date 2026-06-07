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Една от най-великите гимнастички почти умряла след "най-страшното преживяване" в живота ѝ

07 юни 2026, 16:51 часа 994 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Една от най-великите гимнастички почти умряла след "най-страшното преживяване" в живота ѝ

Седемкратната олимпийска шампионка по спортна гимнастика Симон Байлс сподели публикация в социалните мрежи, в която разказа за притеснителен здравословен инцидент. Без да разкрива подробности за спешния медицински случай, звездата на отбора на САЩ го определи като едно от "най-страшните" преживявания в живота си, като отбеляза, че дори е била на прага на смъртта.

Симон Байлс е имала близка среща със смъртта

29-годишната американка, широко считана за една от най-добрите гимнастички на всички времена, публикува информация в Instagram, показваща дясната ѝ китка, покрита с нещо, което прилича на идентификационен етикет за пациенти, използван в болниците.

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Симон Байлс

"Обикновено не споделям такива неща, защото ценя личния живот в днешно време, но да умра почти не беше в плановете ми по-рано тази седмица", написа Байлс в събота (6 юни). "Това беше едно от, ако не и най-страшното преживяване в живота ми, особено след като Джонатан беше в Инди за тренировките си", добави тя, имайки предвид съпруга си и играча от НФЛ Джонатан Оуенс, който беше на извънсезонна подготовка с Индианаполис Колтс.

"Тази седмица си почивах в леглото. Рано или късно ще обясня, но искам да изкажа благодарност към близките ми, които се свързаха с мен, провериха как съм, дойдоха на посещение и/или изпратиха цветя", заяви още Байлс.

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Великата гимнастичка Байлс не е участвала в състезания, откакто спечели четири олимпийски медала, включително три златни, в Париж 2024. Миналата седмица в интервю за испанския вестник „Ел Паис“ Байлс заяви, че все още е раздвоена дали да се завърне за четвъртото си олимпийско участие пред родните си фенове в Лос Анджелис 2028.

С седем златни, две сребърни и две бронзови медала Байлс е една от най-титулуваните олимпийски гимнастички в историята.

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спортна гимнастика Симон Байлс
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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