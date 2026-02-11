Любопитно:

Екатерина Дафовска получи огромна чест на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Единствената олимпийска шампионка на България в зимните спортове - Екатерина Дафовска, ще бъде удостоена с огромна чест по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Шампионката от Нагано 1998 се намира на Зимната олимпиада 2026, където е пряко въвлечена в състезанията по биатлон. А днес тя ще има възможността да награди призьорките в индивидуалния старт на 15 километра при жените.

Дафовска отпътува за Милано/Кортина, за да участва в комисията по контестации в състезанията по биатлон, но и за да помага на българския отбор. Тя ще може да следи пряко състезанията, а също така ще има честта да награди най-добрите три жени в индивидуалния старт на 15 километра. Дафовска със сигурност ще се надява сред призьорките да има и българско име, като на старт ще застанат Милена Тодорова, Валентина Димитрова, Мария Зравкова и Лора Христова.

Екатерина Дафовска спечели олимпийското злато в Нагано именно в дисциплината 15 километра. Дълги години тя бе и президент на Българската федерация по биатлон, но в момента този пост се заема от Атанас Фурнаджиев, който е и генерален спонсор. Иначе България вече стартира участието си в олимпийския биатлон - първо със смесената щафета, а след това и с 20 км индивидуално при мъжете, където Благой Тодев доближи топ 20.

