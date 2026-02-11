Секссимволът на Олимпиадата, която скандализира, но и заглуши критиците със злато и рекорд

Юта Леердам триумфира на Зимната олимпиада 2026 в бързото пързаляне с кънки на 1000 метра, а представянето ѝ в Милано/Кортина се превърна в истински фурор, след като постави два поредни олимпийски рекорда в рамките на три серии. Нидерландката качи страната си на върха на стълбичката, а нейната сънародничка Фемке Кок се окичи със среброто, осигурявайки двоен подиум за Нидерландия и първи медали от Зимната олимпиада в Милано. Японката Михо Такаги допълни медалистките с бронз.

Скандалната Юта Леердам със злато и два поредни олимпийски рекорда

Юта Леердам е родена на 30 декември 1998 година и е специализирана в спринтови дисциплини на дълги писти. Тя е световна шампионка по спринт за 2022 г. в комбинираната дисциплина на 500 и 1000 метра. На 1000 метра е световна шампионка на единична дистанция за 2020 и 2023 година, а също таща и сребърна медалистка на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г.

Името на Леердам беше съпътсвано от редица скандали преди началото на Игрите. Юта предпочете да пристигне с частен самолет в Милано (според информациите, организиран от годеника ѝ Джейк Пол, който е известен ютюбър и отскоро професионален боксьор), а не с холандския олимпийски тим, което ѝ донесе критики за егоизъм и арогантност. Холандският журналист и бивш футболист Йохан Дерксен пък я критикува публично за това, че промотира луксозен начин на живот и не се придържа към отборния и скромен дух на олимпийските игри. Скандалната състезателка по бързо пързаляне има близо 6 млн. последователи в Инстаграм, където не крие нескромния си начин на живот и документира луксозното си пътуване и партитата в самолета напът към Милано/Кортина. За капак на всичко Леердам пропусна и церемонията по откриването, защото е предпочела да я гледа от мястото, където е отседнала.

Въпреки това Юта Леердам заглуши шума околко себе си, когато на 9 февруари се окичи с олимпийското злато и привлече вниманието на камерите с емоционалната реакция на нея и годеника ѝ Джейк Пол. След награждаването, все още трепереща и със сълзи на очи, тя заяви пред нидерландските медии, че развитието си дължи изцяло на нейния треньор от украински произход Коста Полтавец. Нидерландката благодари от сърце на целия си екип за това, че са станали като семейство и че те са се съобразявали изцяло с нейната програма и лични ангажименти.

