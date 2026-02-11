Как едно 15-минутно шоу вбеси Тръмп и засенчи един от най-гледаните спортни форуми (ВИДЕО)

На сцената на полувремето на тазгодишното издание на Супербоул световната сензация, носител на награда „Грами“, Bad Bunny представи своята пуерториканска култура, заедно с колекция от свои хитове. Това обача доведе до смесени реакции, като най-ярко се открои тази на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи представлението за "обида към величието на Америка". Защо обаче едно 15-минутно шоу вбеси Тръмп и засенчи едно от най-гледаните и най-значими събития в света на спорта?

Големият скандал с полувремето на Супербоул

Супербоул е мач по американски футбол, който се играе, за да се определи шампионът на Националната футболна лига (NFL). Тази година шампионът на Националната футболна конференция (NFC) Сиатъл Сийхоукс победи шампиона на Американската футболна конференция (AFC) Ню Инглънд Пейтриотс с 29–13. Мачът се състоя на 8 февруари на стадион „Левис“ в Санта Клара, Калифорния.

Голяма част от представлението на полувремето се състоя в импровизирано поле със захарна тръстика, където актьори със сламени шапки, превъплъщаващи се в работници, изглеждаха усърдно заети с прибирането на реколтата, като очевидно изтриваха потта от челата си. Bad Bunny се виеше из лабиринта от захарна тръстика, минавайки покрай продавачи на храна, стари хора, играещи домино, служители на маникюрни салони и други. Темата на представлението се фокусираше върху професии с голямо присъствие на мигранти, внимателно подбрано послание от известната анти-ICE поп звезда. Лейди Гага се присъедини към Bad Bunny в средата на шоуто по време на полувремето, като изпя салса версия на „Die with a Smile“. Рики Мартин, Карди Би, Джесика Алба, Карол Джи и Педро Паскал бяха сред знаменитостите, които се присъединиха към празничното шоу.

Пуерториканската поп звезда вдигна футболна топка с надпис „Заедно ние сме Америка“, за да закрие представлението.

Изпълнението на Bad Bunny по време на полувремето изглежда бележи повратна точка за испаноезичния жанр и пуерториканската култура, което е неразделна част от идентичността на артиста. Bad Bunny направи история на наградите „Грами“ миналия уикенд, когато албумът му стана първият изцяло испаноезичен проект, спечелил наградата за албум на годината.

Гневната позиция на Доналд Тръмп

Представлението имаше много привърженици, но критиките също не закъсняха. Президентът Тръмп също се включи, за да критикува шоуто по време на полувремето като „обида към величието на Америка“. „Това „шоу“ е просто „шамар в лицето“ на нашата страна“, избухна президентът на САЩ.

„Шоуто по време на полувремето на Супербоул е абсолютно ужасно, едно от най-лошите, които някога съм виждал! Няма никакъв смисъл, е обида към величието на Америка и не отразява нашите стандарти за успех, творчество или съвършенство. Никой не разбира и дума от това, което казва този човек, а танците са отвратителни, особено за малките деца, които гледат от цяла Америка и от цял свят“, избухна Тръмп в TruthSocial.

Президентът публично заяви, че няма да гледа големия мач тази година, след като пуертоирканският артист с истинско име Бенито Антонио Мартинес Окасио – беше обявен за артист полувременото шоу в стадион „Леви“.

„По-лошо, отколкото си представях. Чиста дегенерация“, каза Андрю Колвет от Turning Point USA. В отговор на противоречивото представление, Turning Point излъчи едновременно своето „All-American“ шоу по време на полувремето като контрапрограма, която беше наблюдавана от над 6 млн. души.