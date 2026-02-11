Наградиха призьорите за "Спортист на София“ за 2025 година, Тервел и Малена Замфирова са новите лица на мащабна инициатива

Волейболистът Александър Николов беше награден за „Спортист на София“ за 2025 година на специална церемония в Музея на спорта в Националния стадион „Васил Левски“. Призът бе приет от неговата майка Мая Николова и един от президентите на ВК Левски София Давид Давидов. Топ 3 допълниха Алберт Попов и Тервел Замфиров. Бронзовият олимпийски медалист и сестра му Малена Замфирова бяха обявени за лица на инициативата „София - Европейска столица на спорта“ за 2026 година.

Николов получи признанието след сребърния медал на националния отбор на България на Световното първенство по волейбол през миналото лято. „Много благодаря за оценката! Алекс също би бил много щастлив и горд да бъде тук. Обаче искам да кажа, че той е единственият спортист от тази челна седмица, който е от колективен спорт. Всъщност тази награда е за целия отбор и въобще за това волейболно лудо лято тази година. Сега в присъствието на Тервел Замфиров с този огромен успех, се надявам и стискам палци някой колективен спорт като волейбола да отиде на Олимпийски игри и да се похвали с медал“, заяви Мая Николова.

Най-добрият български състезател по ски алпийски дисциплини Алберт Попов е на второ място в класацията, а на третото остана за бронзовия медалист в алпийския сноуборд от Игрите в Милано-Кортина 226 Тервел Замфиров. „Тази инициатива е изключително похвална, аз я подкрепям от създаването ѝ. Смятам, че е изключително правилно да обръщаме внимание на децата, да им помагаме и да им даваме пример да спортуват, да живеят активно, да стоят далеч от телефоните и зависимостите. Да бъда нейно лице е голяма чест и удоволствие за мен. Дори мога да го отбележа като персонално постижение“, каза Замфиров.

Отличието се връчва за трети път, благодарение на инициативата „София - европейска столица на спорта“. Всички спортисти от топ 7 получиха специални купи по време на церемонията.

