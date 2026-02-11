Златева разкри наказанието след боя в Сливен и отсече: Събират подписи да ме махнат, няма проблем!

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева даде обширно интервю пред колегите от bTV Спорт. Тя обяви, че Управителният съвет на централата е наказала Иво Илиев от ЦСКА с лишаване на състезателни права за срок от 2 години. 5-кратната световна и 6-кратна европейска шампионка разкри, че се събират подписи за нейното отстраняване. Това обаче не я притеснява, защото е демонстрирала своя начин на работа.

Станка Златева за боя в Сливен: Сценарий!

"Не съм против чужденците. Обичам и Русия, обичам да пътувам. Обичам всичко. Имам всякакви приятели. Когато вкарваме чужденци обаче, не можем да развиваме българите. Това е идеята... Аз не съм расист, но трябва да дадеш шанс на младото поколение... Нямам против г-н Ганчев, но неговата политика е една, нашата е друга", гласяха по-важните думи на Златева, която разкри наказанието на Иво Илиев.

Преди около 20 дни на Държавното първенство в Сливен състезателят на ЦСКА изпусна нервите си след загуба във финала в категория до 72 кг класически стил и изрита съдийската маса. Реакция не закъсня, като съдийката Елина Васева му удари юмрук в лицето. Малко след това пък майката на Илиев нападна съдийката, като я дърпаше за косата.

"Съдийката... Клоня, че и тя е от ЦСКА. Това видях от решенията ѝ", каза с усмивка Станка Златева. "Това, което си причиниха, не беше добре. Състезателят е наказан вече на Управителен съвет с лишаване от състезателни права за срок от две години. За съдийката - чакаме комисиите на Световната федерация по борба, защото тя е олимпийска съдийска. После и нашето становище. Сценарий! Защо не ритна мъжа на тепиха, а жената на масата. Циркът стана...", коментира неколкократната световна и европейска №1 пред bTV Спорт.

"И това го знаем, спокойно... На републиканското събират подписи да ме махнат, за извънредно общо събрание. Ще успеят ли? Зависи от тях. Колко ще бъдат мотивирани...?", разкри президентът на Българската федерация по борба. "Аз показах на хората моето виждане. Аз имам друго виждане за развитието на борбата. Ако те не са ок, да се разписват и филмът свършва. Въпросът е да покажеш, че може и по друг начин, може по хубаво, нещо градивно, да се надскочим малко", завърши тя.

