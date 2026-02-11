Държавата отпусна колосална сума за Джиро д'Италия. Мотивите - да популяризира спорта и да привлече туристи

Министерски съвет одобри отпускането на почти 8,7 милиона евро за обезпечаване на дейности, свързани с провеждането на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света - Джиро д'Италия. България ще бъде домакин на първите три етапа от Обиколката на Италия, като за целта държавата ще отдели сериозни средства от бюджета си. Като мотиви се изтъкват възможностите да се популяризира спортът у нас и да се привлекат туристи. Не е ясно обаче каква ще бъде реалната полза за България и дали ще има възвръщаемост на вложените средства.

Почти 8,7 млн. евро държавни средства, за да започне Обиколката на Италия от България

Точната сума, която е одобрена за финансиране, е в общ размер 8 675 675,00 евро, разпределени по бюджетите на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (за изпълнение на дейности от компетенциите на Агенция „Пътна инфраструктура“).

От Министерски съвет уточняват, че средствата са предназначени за "обезпечаване на дейности във връзка с провеждането на територията на Република България през месец май 2026 г. на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza". И допълват: "C домакинството на Giro d’Italia - Bulgaria Grande Partenza страната ни на първо място получава възможност да популяризира спорта сред обществото, да вдъхнови повече деца и млади хора да се занимават със спорт и да утвърди здравословния и активния начин на живот като важна част от ежедневието на хората."

"Наред с това България има шанс да привлече туристи и да затвърди своя бранд като целогодишна, разнообразна, конкурентна и модерна дестинация на международната туристическа карта", гласи още съобщението на Министерския съвет.

