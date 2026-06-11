Федерацията отговори на Нургюл Салимова: Българският шахмат оцелява въпреки липсата на финансиране

Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) излезе с официална позиция след публикацията на най-добрата българска шахматистка Нургюл Салимова, която предупреди, че може да прекрати състезателната си кариера за България заради продължаващия конфликт между шахматните федерации и опасността от международни санкции.

От БСФШ подчертават, че са единствената организация, призната от Международната федерация по шахмат (FIDE) и Европейския шахматен съюз (ECU), което гарантира правото на българските състезатели да участват в европейски и световни първенства.

"Българска спортна федерация по шахмат е пълноправен член на FIDE и European Chess Union. Именно това дава право на участие в европейските и световните първенства на нашите състезатели, включително и в Батуми този юни", посочват от федерацията. Още: Рожденичката Нургюл с нов триумф на Европейското - в позиция е да атакува медалите!

Оттам напомнят и за успехите на Салимова под егидата на БСФШ. По данни на федерацията най-значимите отличия в кариерата на шахматистката - златните медали от Европейското отборно първенство през 2023 г. - са спечелени, след като тя е била включена в националния отбор именно от БСФШ и е получила преференциални условия за подготовка и участие.

В позицията си федерацията категорично отхвърля всякакви опити да бъде поставяна на една плоскост с "Българска федерация по шахмат 2022".

"Категорично сме против да бъдем сравнявани с организация, която е със спрян от съда вътрешен лиценз и нулево международно признание - БФШ 2022", заявяват от БСФШ. Още: Нова победа изстреля Нургюл Салимова до споделено трето място на Европейското по шахмат

От федерацията отправят и призив към държавните институции за спешни действия в подкрепа на българските шахматисти и треньори. Според ръководството на организацията проблемът не може повече да бъде отлаган, а вместо конкретни решения се дават общи отговори и се търсят основания за отказ от съдействие.

От БСФШ подчертават още, че вече трета година поддържат международното присъствие на българския шахмат без бюджетна подкрепа от Министерството на младежта и спорта.

"Настояваме да се работи за незабавно решение от властимащите за подкрепа на българските шахматисти и треньори, а не да получаваме бланкетни отговори и да се търсят начини за отказ на съдействие, при положение, че без бюджет от министерството вече трета година спасяваме българския шах да остане на международната карта", посочват от федерацията.

Позицията идва ден след емоционалното обръщение на Нургюл Салимова, в което тя заяви, че е уморена от дългогодишните конфликти в българския шахмат и предупреди, че ако проблемите не бъдат решени скоро, България може да загуби своите таланти, включително и нея.