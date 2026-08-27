Преди големия финал: Атлет №1 на България с престижна позиция на Диамантената лига в Цюрих

Голямата звезда на България в скока на дължина Божидар Саръбоюков завърши на престижна позиция в турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих, Швейцария. Националният ни рекордьор в сектора се нареди на 5-а позиция в последния старт от веригата за сезона. Атлетът от Харманли записа резултат от 8.16 метра във най-силния си втори опит. Победата грабна двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тентоглу (Гърция), който скочи 8.45 метра при четвъртия си опит. Таджей Гейл от Ямайка зае втора позиция с резултат 8.43 метра, а трети бе Уейн Пинок с 8.33 метра.

5-о място за Саръбоюков в Цюрих

Българският талант, който наскоро спечели бронз от Европейското първенство в Бирмингам, вече си осигури място за заключителното състезание за сезона. За първи път от 7 години насам страната ни ще има представител във финала на Диамантената лига. Саръбоюков бе едва вторият състезател, който си осигури участие след Тентоглу. Битката за диамантените трофеи ще се състои на 4 септември, в Брюксел.

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В предния старт от Диамантената лига Саръбоюков не беше в оптимална форма и остана на 8-а позиция. Резултатите в Лозана бяха далеч от възможностите на всички състезатели. Тентоглу спечели с 8.24 метра. Второто място бе за швейцареца Зимон Ехамер с 8.13 метра, а сърбинът Лука Бошкович завърши трети с 8.07 метра. Саръбоюков не успя да покаже обичайната си форма и се класира на 8-о място с 7.88 метра.

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