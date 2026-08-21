Фюри взриви световния бокс: Мегасблъсъкът с Джошуа се проваля заради пари

Дългоочакваният британски мегасблъсък в бокса между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа внезапно се оказа под сериозна заплаха и може за пореден път да пропадне. Самият Фюри твърди, че двубоят може и да не се състои, след като лагерът на неговия сънародник е поискал повече пари. Двамата бивши световни шампиони водят преговори за среща през ноември, но Циганския крал не е убеден, че мачът ще се случи.

Тайсън Фюри към Джошуа: Продължавай да бягаш!

В петък Фюри публикува видео в социалните мрежи, с което хвърли сериозно съмнение върху бъдещето на един от най-чаканите боксови мачове в последното десетилетие. "Не изглежда, че ще подпишат за този двубой и не изглежда, че той ще се случи, всичко заради това, че Еди Хърн и хората му искат повече пари", заяви Фюри, насочвайки атаката си към промоутъра на Джошуа.

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Британецът не спести критиките си към Хърн и Джошуа и ги обвини, че вече са получили достатъчно сериозни финансови средства от саудитския инвеститор Турки Алалших, който има ключова роля в организирането на големите боксови събития през последните години. Фюри дори призова съперниците си "да продължат да бягат", използвайки характерния си нападателен тон.

На фона на гръмките думи обаче ситуацията изглежда по-сложна. Според информацията на Sky Sports Джошуа вече е подписал договора за двубоя, а от Matchroom продължават да работят по официалното обявяване. Това означава, че към момента няма потвърждение, че сделката е окончателно пропаднала.

Именно финансовата страна на сделката се оказва поредният препъникамък пред двубоя, който феновете чакат от години. Първоначално основният спор беше около мястото на провеждане - договорът на Джошуа предвиждаше мач във Великобритания, докато в последните дни Ню Йорк и "Медисън Скуеър Гардън" се превърнаха във фаворит заради телевизионните и комерсиалните възможности на събитието.

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