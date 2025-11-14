Голямо спортно издание обърна внимание на Никола Цолов! Обясни важен момент за развитието на българина

Световнопопулярният сайт за спортни новини SPORTbible обърна специално внимание на българската надежда в автомобилните спортове Никола Цолов. 18-годишният софиянец ще дебютира във Формула 2 още през тази година, участвайки в последните две състезания за сезон 2025. Новината бе официално обявена от неговия отбор Campos Racing, като целта е Цолов да натрупа опит в болида от Формула 2 преди новия сезон 2026.

SPORTbible пише за Никола Цолов

"... Изглежда, че не само отборът от F1 е в сътресение по отношение на състава си от пилоти, тъй като отборът от Формула 2 потвърди, че ще смени един от пилотите си преди последните две състезания от сезона", пишат от SPORTbible, след като разказват как Лиам Лоусън беше отстранен само две състезания след началото на кампанията за 2025 г., а Юки Цунода зае мястото му. Сега и столът на японеца се клати.

We’re proud to announce that Nikola Tsolov will make his FIA Formula 2 debut with the team, joining us for the final two rounds of the championship in Qatar and Abu Dhabi 🙌



📰 https://t.co/Gwc1EYsRTo @Formula2 @NikolaTsolov pic.twitter.com/y0CRbOVz2Y — Campos Racing (@CamposRacing) November 11, 2025

"Преди предпоследния състезателен уикенд на международната писта Лусаил в Катар, Red Bull потвърди, че Никола Цолов ще замести испанския пилот Пепе Марти за остатъка от настоящата кампания", допълват в материала, който обяснява важен момент в развитието на Никола Цолов.

"Решението идва в момент, в който Red Bull са готови да дадат на младия българин възможност да натрупа опит, след като Марти се съгласи да се присъедини към отбора на Cupra Kiro Formula E за следващия сезон", казват авторите. Цолов завърши сезона във Формула 3 на второ място зад шампиона Рафаел Камара и бе потвърден като пилот във F2 за Campos Racing за следващата година.

"Въпреки че няма да се състезава за тях през следващата година, Red Bull явно са щастливи да дадат на Цолов шанс да се докаже срещу младата суперзвезда Арвид Линдблад, вероятно като част от дългосрочен план да върнат 18-годишния пилот в отбора, ако се представи добре", смятат от SPORTbible.

