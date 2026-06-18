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Илиана Раева избухна срещу "вонящ октопод" в държавата, който е позорен и престъпен за развитието на България

18 юни 2026, 14:21 часа 1301 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Илиана Раева избухна срещу "вонящ октопод" в държавата, който е позорен и престъпен за развитието на България

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева направи много остро изказване срещу държавната администрация. Легендата на българската художествена гимнастика я определи за едно от най-вредните неща за развитието на България. Тя добави, че държавната администрация е позорна и престъпна, като я определи за "вонящ октопод", призовавайки новото правителство да я съкрати драстично.

Държавната администрация - вонящ октопод, който е позорен и престъпен

"Едно от най-вредните неща за развитието на страната в различните ѝ сфери е ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. Тя е ПОЗОРНА и ПРЕСТЪПНА!", написа Илиана Раева в личния си профил във Фейсбук. "Дано новото правителство има волята и куража да съкрати драстично този ВОНЯЩ ОКТОПОД!", добави още Илиана Раева, която редовно използва Фейсбук като платформа да споделя позициите си по различни теми от обществения живот.

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Илиана Раева

Наскоро Илиана Раева сподели любопитен разговор с Христо Стоичков, който ѝ се е обадил от Мексико, за да ѝ покаже вратата на стадион "Ацтека", на която Наско Сираков вкара на световния шампион Италия преди 40 години. Преди това пък ръководителят на родната художествена гимнастика сподели загадъчен пост, в който говори за плагиатството, което е навлязло в нашия живот.

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Художествена гимнастика Илиана Раева
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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