Ще се сближили БСП с ПП-ДБ или с Радев? Говори Наталия Киселова (ВИДЕО)

Новоизбраният председател на парламентарната група на "БСП - обединена левица" Наталия Киселова коментира пред медиите въпроса за бъдещо сътрудничество и сближаване с ПП-ДБ и евентуален проект на Румен Радев. По отношение на бъдещ проект на Радев, Киселова коментира, че това е въпрос на "Нероден Петко", а за ПП-ДБ тя отбеляза, че "БСП - Обединена левица" си имат конкретни позиции по въпроса и ако те съвпадат, добре, но ако се говори за ляво и дясно, различията са съществени.

Промяната в групата на БСП

Киселова коментира и промяната в ръководството на парламентарната група на БСП и обясни, че то се е наложило след разговор между Крум Зарков и Драгомир Стойнев, в който Стойнев се отказал от поста си.

От думите й стана ясно, че целта й, начело на групата, е да минимимализира популистките нагони в НС.

Евентуално вето върху ИК

Киселова коментира и какво ще бъде поведението на БСП при евентуално вето върху промените в Изборния кодекс.

"Когато наложи, ще прочетем внимателно мотивите и ще има позиция на парламентарната група, както по всеки законопроект или точка в дневния ред", коментира Киселова.