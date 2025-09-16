Историческо! Никола Цолов направи голямата крачка по пътя към Формула 1

Официално! Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през 2026 година. Българският пилот, който завърши тазгодишната кампания като вицешампион във Формула 3, ще направи следващата стъпка в кариерата си с отбора на Кампос Рейсинг. Голямата новина беше съобщена официално на страницата на тима в социалните мрежи. През последните седмици сериозно се спекулираше около бъдещето на Цолов, след като името му се появи на официалния сайт на Формула 2, а сега вече историческият успех за България е факт.

"Изключително горди сме, че ще продължим да работим с Никола още една година. Той е един от нас, тъй като направи първите си стъпки в едноместните болиди именно с Campos Racing. В двата сезона, в които се състезава за нашия отбор, той стана шампион и подгласник – доказателство за неговия изключителен талант. Болид от Формула 2 е, разбира се, друго ниво, но въпреки младостта си Никола вече има богат опит в едноместните състезания, показва голяма зрялост и сме уверени, че ще остави своя отпечатък и във FIA Formula 2", вярва ръководителят на Campos Racing Адриан Кампос.

"Много съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си и да премина във FIA Formula 2 с Campos Racing. Заедно работихме много усилено и постигнахме успехи както във Formula 4 Spain, така и във FIA Formula 3, което ми дава голяма увереност за следващия сезон. Това е още една стъпка по-близо до мечтата ми и ще се старая повече от всякога, за да постигна силни резултати", сподели българският пилот.

BREAKING: @NikolaTsolov makes the step up with @CamposRacing for 2026 🪜⬆️



The 2025 @Formula3 vice-champion sticks with the same team with which he shared great success 🏆#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/1zzeOzKp52 — Formula 2 (@Formula2) September 16, 2025