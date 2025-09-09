Награждават Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев с отличието "Почетен знак на Столична община"

Автомобилният състезател Никола Цолов, както и тенисистите Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с отличието "Почетен знак на Столична община" на празника на София - 17-и септември. Това съобщиха от Столичния общински съвет, цитирани от БТА. По предложение на председателя на СОС Цветомир Петров тримата млади български спортисти ще получат наградите заради безспорните си успехи и прославата на България на световната спортна сцена.

Успехите на Никола Цолов във Формула 3

Никола Цолов, който с впечатляващи успехи в картинга и формулните серии, прокарва пътя си към мечтата да стане първият българин във Формула 1. Автомобилният състезател е символ на новото поколение в българския спорт - целеустремен, дисциплиниран и с огромен потенциал. Първите си успехи постига още през 2016 година в картинга и става шампион на България в категория Мини БГ. Дебют във Формула 4 Испания прави през 2022 година и става шампион с 13 победи, 18 подиума и рекордните 400 точки. През същата година е селектиран в академията на Алпин и става първият пилот, подкрепян от A14 Management - мениджърската компания на Фернандо Алонсо. През 2023 година Никола Цолов дебютира във Формула 3 с ART Grand Prix. Само на 16 години той става третият най-млад пилот в света, записал точки в дебютен сезон във Формула 3. През следващата година прави втори сезон във Формула 3, със заявени амбиции за челни позиции в шампионата на ФИА. През 2025-а година се присъединява към Академията Ред Бул Джуниър и се състезава за Кампос Рейсинг. С рекорден брой победи в шампионата той става вицешампион във Формула 3 за 2025 година, а Кампос печели отборната титла. Никола Цолов е феномен и огромна надежда България да има участие във Формула 1 и именно заради това заслужено получава почетното отличие на Столична община.

Още: Заслужено! Иван Иванов и Александър Василев ще играят на турнира на най-добрите 8 в света

Иван Иванов и Александър Василев са на върха в световния тенис при юношите

Професионалната кариера на тенисиста Иван Иванов изгрява по време на юношеския турнир на Шампионата Уимбълдън през 2025 година. Иванов спечели турнира при момчетата и не допусна загубен да загуби дори един сет. Това го превърна във втория българин с титла при юношите от "Уимбълдън" след Григор Димитров, вдигнал отличието през 2008 година. Само няколко седмици по-късно Иванов добави и титлата от Откритото първенство на САЩ, което го превърна в носител на два поредни "мейджър" трофея през същата година. С тези свои успехи Иван Иванов прослави България на най-престижните тенис сцени в света, превръщайки се и в положителен пример за младите хора у нас. Той е символ на бъдеще и развитие, като на 16 години вече се нарежда сред най-обещаващите таланти в световния тенис, който носи надежда за нови големи български успехи в професионалния спорт. Отличаването му от страна на Столична община ще бъде не само признание за личните му постижения, но и знак на уважение към усилията му да представя България на най-високо международно ниво.

Още: "Най-вероятно ще направя следващата крачка": Никола Цолов намекна за преминаване във Формула 2

Кариерата на Александър Василев се развива с изключителни темпове. На Откритото първенство на Австралия през 2025 година записва победа в основната схема, а през лятото а през лятото достига до полуфиналите на "Уимбълдън". На "Ролан Гарос" играе на четвъртфиналите, а в края на лятото постига исторически успех, като достига до финала на Откритото първенство на САЩ. Там, в изцяло български сблъсък, отстъпва на Иван Иванов, но двамата влизат в историята като първите българи, които се срещат на финал на турнир от Големия шлем при юношите. Успехите му не се ограничават само до юношеските надпревари. Василев вече прави стъпки и в мъжкия тенис. През 2025 година достига финал на турнир от ITF сериите в София. Александър Василев е едно от най-ярките млади имена в българския спорт днес. Със своите успехи на юношеските турнири от Големия шлем, пробив в мъжкия тур и достойно представяне в националния отбор, той вече е символ на новото поколение български тенисисти. Отличаването му от страна на Столична община би било напълно заслужено признание не само за личните му постижения, но и за вдъхновението, което дава на стотици деца и младежи в България да вярват, че с труд, постоянство и талант могат да достигнат световни върхове.

Докладът с вносители кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров, председателя на комисията Диян Стаматов и секретаря на Столичната община Яна Георгиева ще бъде гласуван на 11 септември на редовно заседание на градския парламент.

Още: "Не съм Айвън Айвънов и не съм роднина на Григор Димитров": Иван Иванов след втората си титла от Големия шлем