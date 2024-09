Излъга ли сръбският джудист, когото "наказаха за прекръстване" на Игрите в Париж?

Сръбският джудист Неманя Майдов взриви социалните мрежи с публикация, в която съобщи, че е бил наказан от Международната федерация, защото се е прекръстил при излизането си за схватка на Олимпийските игри в Париж. Оказва се обаче, че случаят не е толкова елементарен.

"Преди 15 дни получих решение, че съм отстранен за 5 месеца от Международната федерация по джудо (IJF) за нарушаване на техните религиозни кодекси. По-точно заради прекръстване при влизане за схватка на Олимпийските игри. Имам забрана да участвам във всички турнири, лагери и подготовки", започва постът на Майдов.

"В писмото в моя защита по дисциплинарното производство не исках да се извиня за прекръстването, разбира се, не го направих, нито ще го направя, въпреки че дори не знаех какво може да бъде наказанието. Господ ми е дал всичко, както за мен лично, така и за кариерата ми и той е номер 1 за мен и се гордея с това. И това няма да се промени при никакви обстоятелства. Слава Му и благодарност за всичко", пише още той и обяснява, че това ще бъде нова страница в неговата кариера и след наказанието "ще се върне с помощта на нашия Господ Исус Христос към ново начало и нови победи".

Позицията на спортиста принуди Международната федерация по джудо да публикува официално съобщение. Още в неговото начало организацията подчертава, че в публичното пространство има неверни твърдения по казуса. "Неманя Майдов е обвинен за това, че „е показал ясен религиозен знак, когато е влизал в игралното поле, и е отказал да се поклони на съперника си в края на състезанието“, което е нарушение на Етичния кодекс на IJF, версия от 27 февруари 2023 г., член 3, и за това, че „е свалил кимоното си в игралното поле“, което е нарушение на член 8.6 от Правилника за спорт и организация на IJF", обясняват от Федерацията.

Става ясно, че твърдението на сърбина е вярно, но донякъде. Освен заради прекръстване, което по правилник също е нарушение, джудистът е санкциониран по още няколко причини. В следващите редове на становището се посочва, че Неманя Майдов и преди е нарушавал етичния кодекс, за което е предупреждаван с писма през април 2018 г. и през февруари 2022 г. С последното той е уведомен, че при бъдещо явно нарушение, ще последва спиране на състезателните права.

"Трябва също така да се отбележи, че спортистът не е оспорил нито едно от двете предупреждения, поради което твърденията му, че не е знаел за правилото, което забранява показването на всякакви религиозни, политически, етнически или други знаци на игралното поле в джудото, не са точни", подчертават от Международната федерация по джудо.

The Serbian judoka and silver medalist at this year’s World Championship, Nemanja Majdov, has received a 5 month suspension from all competitions for crossing himself at the Paris Olympics.



🇷🇸 pic.twitter.com/wKAvMxDzVh