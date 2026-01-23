"Явно не съм удобна и това дразни много хора": Станка Златева няма притеснения, че ѝ искат оставката (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева заяви, че няма притеснения относно поредните призиви за нейната оставка. Тя смята, че явно не е удобна на много хора, тъй като нещата вървят в правилната посока. Освен това Златева отново се върна и към грозните сцени в Сливен, където борец ритна съдийската маса, а после отнесе юмрук в лицето от съдийка, преди неговата майка пък да я нападне в гръб и да я дърпа за косата.

"И мой състезател ритна съдия и вече виждате, че го няма"

"Това е спорт, който винаги има силни емоции. Не се случва за първи път. И в други държави се е случвало. Миналата година в Пловдив се случи - спортист налетя на съдия, риташе го на земята. По-предната година мой състезател в емоцията си ритна съдия, след което беше наказан и вече виждате, че го няма като състезател. Случва се, емоции, хората правят грешки. Не виждам нещо, което да е толкова драматично, но както и да е", заяви Станка Златева пред БНТ.

"Явно нещата вървят в правилната посока и това дразни много хора"

„В момента има съдийска колегия, която трябва да се изкаже. Състезателят е дисквалифициран, ще се сезират органите, има Управителен съвет, има съдийска колегия, която трябва да вземе мерки и да се реши този казус. Моята оставка я искат още преди да започна работа. Явно не съм удобна на много хора. Явно нещата вървят в правилната посока и това дразни много хора. Аз нямам притеснения", каза още Станка Златева.

