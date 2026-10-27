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Едмонд Назарян завърши в топ 5 на Световното по борба

27 октомври 2026, 15:47 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Едмонд Назарян завърши в топ 5 на Световното по борба

Едмонд Назарян завърши на пето място в категория до 63 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като отстъпи на Озодбек Халимбоев от Узбекистан в малкия финал в категория до 63 кг класически стил. По-рано на турнира Назарян, бивш европейски шампион, преодоля Сахил Сахил (Индия), Керем Кемал (Турция) и Мохамад Кешткар (Иран). На полуфиналите българският национал отстъпи на Карен Асланян (Армения).

Едмонд Назарян загуби битката за бронза

Назарян започна лошо схватката и загуби две точки още в началото. Екипът му поиска видео преразглеждане, но протестът не бе успешен и съперникът му получи още една точка за това. Впоследствие грешките зачестиха и Халимбоев натрупа още четири точки, за да се оттегли на почивка след края на първата част при 7:0. След нея Назарян върна три точки, но не успя да осъществи обрат. Узбекистанският му съперник така и не бе поставен в партер и българинът загуби схватката.

Още: Чудесно: Кирил Милов донесе първи медал на България от Световното първенство по борба

Едмонд Назарян

Кирил Милов взе бронзов медал

До този момент България има един медал от Световното първенство по борба в Астана. Той беше спечелен от Кирил Милов, който спечели бронзовия медал в категорията до 97 кг. Милов Загуби на 1/2-финала от беларусина Кирил Маскевич, а в борбата за бронза надви австриеца Рейгинер. Българинът завръши първата част с 5:0, а за около минута във втората спечели още 5 точки.

Още: На Световното по борба: Семен Новиков е на финал, Назарян и Милов ще се борят за медали

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борба Едмонд Назарян Световно първенство по борба
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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