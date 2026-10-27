Едмонд Назарян завърши в топ 5 на Световното по борба

Едмонд Назарян завърши на пето място в категория до 63 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като отстъпи на Озодбек Халимбоев от Узбекистан в малкия финал в категория до 63 кг класически стил. По-рано на турнира Назарян, бивш европейски шампион, преодоля Сахил Сахил (Индия), Керем Кемал (Турция) и Мохамад Кешткар (Иран). На полуфиналите българският национал отстъпи на Карен Асланян (Армения).

Едмонд Назарян загуби битката за бронза

Назарян започна лошо схватката и загуби две точки още в началото. Екипът му поиска видео преразглеждане, но протестът не бе успешен и съперникът му получи още една точка за това. Впоследствие грешките зачестиха и Халимбоев натрупа още четири точки, за да се оттегли на почивка след края на първата част при 7:0. След нея Назарян върна три точки, но не успя да осъществи обрат. Узбекистанският му съперник така и не бе поставен в партер и българинът загуби схватката.

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Кирил Милов взе бронзов медал

До този момент България има един медал от Световното първенство по борба в Астана. Той беше спечелен от Кирил Милов, който спечели бронзовия медал в категорията до 97 кг. Милов Загуби на 1/2-финала от беларусина Кирил Маскевич, а в борбата за бронза надви австриеца Рейгинер. Българинът завръши първата част с 5:0, а за около минута във втората спечели още 5 точки.

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