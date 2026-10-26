В Мерцедес са спокойни, но не и самонадеяни за титлата във Формула 1

През настоящия сезон Кими Антонели зарадва шефа на отбора на Мерцедес Тото Волф с девет победи, но доминиращото представяне на италианеца в неделната Гран при на САЩ издигна ситуацията на съвсем ново ниво. 20-годишният пилот, който следващия уикенд в Мексико може да стане най-младият шампион в историята на Формула 1, спечели с преднина от над 13 секунди, като приложи стратегия с едно спиране в бокса. След триумфа и Волф, и Антонели споделиха мнението си за титлата във Формула 1.

Тото Волф: "Това беше представяне на шампион"

Ето какво каза Тото Волф: "Що се отнася до Кими, най-важното е, че това беше най-доброто му състезание до момента. Той направи добър старт, въпреки че беше с по-неподходящи гуми, след което контролираше надпреварата през цялото време. Това беше представяне на шампион - макар той все още да не е официално такъв, но е просто изключителен. Мисля, че надмина възможностите на колата. Стилът му на каране пасва идеално на автомобил".

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Кими Антонели: "Нагласата ми остава същата"

Кими Антонели заяви, че иска да влезе силно в 2027 г.: "Наясно съм, че спечелването на титлата е близо, но нагласата ми остава същата. Искам да завърша сезона силно и да вляза в 2027 г. с големи надежди. Това беше перфектният завършек на уикенда - невероятни усилия от страна на целия отбор, особено по отношение на стратегията. Те ми гласуваха доверие и заложиха на спиране в бокса само веднъж".

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